7.04.2019
Leyla Gencer: La Diva Turca : Türk Operası’nın divası üzerine
Vefatının 10. yılı kapsamında İKSV bünyesinde düzenlenen sergi ve şan yarışmasının ardından, İKSV’nin yapımcılığını üstlendiği Leyla Gencer: La Diva Turca belgeselinin festival kapsamındaki gösterimi Pera Müzesi Oditoryumu'nda yapıldı.
Selçuk Metin’in yönetmenliğini üstlendiği belgeselin senaryosu ve metinler ise Zeynep Oral’a ait.
Belgesel gösteriminin ardından yapılan söyleşide yönetmen Selçuk Metin Leyla Gencer'le şahsen tanışmadığını ancak yıllardır ünlü soprano üzerinde çalıştığını, Zeynep Oral ile tanıştıktan sonra belgeseli yapmaya karar verdiklerini söyledi.
Selçuk Metin, özellikle Leyla Gencer’in geniş kitlelere ulaşan başarısını vurguladı: “Cumhuriyet kadınının neler yapabileceğinin göstergesi oldu bu film."
Gösterime katılamayan Zeynep Oral ise gönderdiği mesajda "dünya sahnelerini tutuşturmuş", öncü, örnek, ekol bir Diva'yı hakkıyla yansıtabilmenin, hele de insani zaaflarıyla ele alabilmenin zorluğunu bu belgeselle anladıklarını belirtti.
Film hakkında detaylı bilgi için tıklayın.
Hiç yorum yok:
Yorum Gönder