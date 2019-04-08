L'Ordre des médecins / Doktorlar : Annesini kaybeden adam

Yönetmen David Roux da ilk filmi olan Doktorlar’ın İstanbul Film Festivali kapsamında gösterimine katıldı.
İlk gösterimini Toronto’da yapan film bir gün annesinin hastaneye kaldırılmasıyla, profesyonel hayatının ve inançlarının arasında kalan uzman Doktor Simon’un ikilemini anlatan film bir hastane dramı.
Filmin gösteriminin ardından yönetmen Roux, izleyiciden gelen soruları yanıtladı.
Hastalık karşısındaki çaresizliği, doktor dahi olsanız, bazen elden gelen bir şeyin olmadığına değinmek istediniz sanki.
Ölüm karşısında gerçekten çok aciziz. Yapabileceğimiz tek şey, onu en büyük sakinlikle kabul etmek. Gerçek hayatta annemin ölümünü ben bir şekilde kabullendim ama ağabeyimin, bir doktor olarak çok daha fazla zorlandığını gördüm çünkü bir şey yapabilecekken yapamıyordu.
Filmin adı neden Doktorlar, Fransızcası L’ordre des médecins iken?
Kerem Ayan: Biz çok zorlandık Türkçeye çevirirken. L’ordre des médecins’i Türkçeye tam nasıl çevireceğimizi de bilmiyoruz. Tabipler odası gibi bir şey ama Fransızcada bir kelime oyunu var.
David Roux: Ben Fransızca adını koyarken tabipler birliğini düşünmedim çünkü onla pek alakası yok ama dinle çok ilgili olduğunu düşünüyorum. Çünkü “ordre (mezhep)” kelimesi din için de kullanılıyor: Birliğe giriyorsunuz, yemin ediyorsunuz, bir üniforma giyiyorsunuz. Doktor belli bir statüde, belli bir yerde ve bu olaylar karşısında bir noktada sanki kendi inancını yitiriyormuş gibi, aynı dindar birisi gibi.
Karakter çok dini inancı olmayan biri. Ölüm anında duyduğumuz ağıt bir Yahudi ağıdı mıydı? Yoksa inançsız olan bir karakterin yine geleneklere bağlı olmasından dolayı mı bunu kullanmayı tercih ettiniz?
Ağıt Yidiş dilinde. Annem çok dindar değildi ama Aşkenaz kökenli bir Yahudi olduğu için her zaman bir Yahudi kültürü vardı etrafımızda; Yidiş şarkıları da dinlerdi. Normalde bu filme çok fazla dini şey katmak istemedim çünkü daha evrensel bir şey anlatmak istedim. Fakat bu şarkıyı koymak bana çok doğru geldi çünkü bütün Yahudi kültüründeki şarkılar hep hayat ve ölümle ilgili. Gülmek de ağlamak da aynı şeyin uzantısı olduğu için şarkıyı koymak uygun geldi.
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