38. İstanbul Film Festivali’ni geride bıraktığımız nisan ayından sonra Başka Sinema, festival seçkisinde de yer alan filmleriyle seyircilerle buluşmaya devam ediyor!
Festival döneminde seyirciden büyük ilgi gören, hem ülkemizde hem de yurtdışında övgüler alan High Life, 3 Mayıs’ta Başka Sinema seyircisinin karşısına çıkıyor.
High Life festivalde gösterilirken, ilk kez çekilen kara delik fotoğrafları NASA tarafından yayınlanmış ve filmdeki kara deliğin gerçek kara delikle olan benzerliği tüm dünyada ilgi uyandırmıştı.
Filmin yapım tasarımında, daha önce İstanbul Bieniali’ne de katılan sanatçı Ólafur Eliasson, Claire Denis ile birlikte çalıştı.
Claire Denis’nin kendi sözleriyle “Umutsuzluk ve insanın hassasiyeti hakkında bir film bu; her şeye karşın sevgi hakkında..” diye ifade ettiği filmin kadrosunda ise Robert Pattinson, Juliette Binoche ve Mia Goth var.
Ulusal Yarışma’da yarışmış ve Jüri Özel Ödülü, En İyi Erkek Oyuncu ve En İyi Görüntü Yönetmeni ödüllerine layık bulunmuş Yuva ise 10 Mayıs’ta Başka Sinema’da vizyona giriyor.
Daha önce Körfez filmiyle izleme şansını yakaladığımız yönetmen Emre Yeksan’ın son filmi Yuva, Venedik Film Festivali - Biennal College Cinema kapsamında yapıldı ve dünya prömiyerini de Venedik Film Festivali’nde yaptı.
Emre Yeksan ve film ekibi, filmin gösterimi sırasında farklı şehirlerde seyircilerle buluşacak.
|Yuva
17 Mayıs’ta vizyon girecek bir başka film ise Yabancı Dilde En İyi Film Oscar’ını almış Saul’un Oğlu / Son of Saul’un yönetmeni László Nemes’ten Sunset.
I. Dünya Savaşı’nın hemen öncesinde Budapeşte’ye ve şehirdeki hayatına bakış atan film 2018 Venedik Film Festivali’nde FIPRESCI ödülüne layık görüldü.
Let the Right One In / Gir Kanıma’nın yazarının kitabından uyarlanan film, 38. İstanbul film Festivali’nin en çok ses getiren filmlerinden biri oldu.
|Sınır
Mayıs ayını gerçek bir festival ayına dönüştüren Başka Sinema seçkisinin son filmi ise 31 Mayıs’ta vizyona girecek olan Güvercin Hırsızları filmi.
Osman Nail Doğan’ın yönettiği film, Adana Film Festivali’nde En İyi Kurgu ve Umut Veren Erkek Oyuncu ödüllerine layık görülmüş, İstanbul prömiyerini ise İstanbul Film Festivali’nde yapıp ve Ulusal Yarışma’da yarışmıştı.
Daha önce katıldığı Köprüde Buluşmalar / Work in Progress kapsamında Başka Sinema Dağıtım Ödülü’nü almış film, güvercin hırsızlığıyla hayatını geçiren 16 yaşındaki Mahmut’un, 8 yaşındaki İsmail ile tanışmasıyla hayatının değişmesini konu alıyor.
Güvercin Hırsızları, Başka Sinema Ayvalık Film Festivali’nde tematik olarak yakın bulunduğu, Luis Buñuel’in Los Olvidados ile beraber gösterilmişti.
Mayıs ayı boyunca Başka Çarşamba kapsamında ön gösterimlerin yanı sıra, bu yılın en ses getiren filmlerinden Sibel ve Seyfi Teoman anısına Bizim Büyük Çaresizliğimiz gösterilecek.
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