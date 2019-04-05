'Mazlum Kuzey & Kuddusi 2: La! Kasada Para Var!' 12 Nisan'da vizyonda!

Ancak uzaya araba yollayan Elon Musk’a özenen Mazlum uzaya okey masası kurmaktan öteye gidemez.
Mazlum, çaresiz şekilde çıkış yolu ararken beklenmedik bir anda karısı kaçırılınca kendisine yardım etmesi için vakit kaybetmeden Kuddusi dayısını arar.
Ancak Kuddusi, Mazlum'un başına daha büyük çoraplar örecektir. Zira işin içine kapsamlı ve bir o kadar komik banka soygunu girer.
Mazlum, birbirinden ilginç tiplerle kurduğu kadroyla banka soygunu için işe koyulur. Bir yandan banka soygununu başarıyla gerçekleştirmesi gerekirken, bir yandan da karısını kurtarmak için çabalayacaktır.
Bahar sezonunun iddialı komedisi Mazlum Kuzey & Kuddusi 2: La! Kasada Para Var! sinema salonlarını kahkahayla dolduracak.
Önder Açıkbaş'ın yazıp yönettiği ve başrolünü oynadığı film, 2015 yılında vizyona girdiğinde büyük beğeni toplayan Mazlum Kuzey'in devamı niteliğinde.
Önder Açıkbaş'a Fatoş Bayındır, Gülten Çelik ve Kutay Sever gibi oyuncuların eşlik ettiği filmde büyük de bir sürpriz var; Kuddusi karakteri...
Önder Açıkbaş'ın televizyon kanallarında yayınlanan "ÖTV" adlı komedi programında parlattığı Mazlum Kuzey ve Kuddusi karakterleri üzerine kurulan film sinemada gülmeyi tercih edenleri oldukça memnun edecek.
Dizi severlerin yakından takip ettiği "La Casa De Papel" dizisine de selam çakan film seyircinin yüzünü güldürecek.
Mazlum Kuzey & Kuddusi 2: La! Kasada Para Var! TME dağıtımıyla 12 Nisan'da sinemalarda!
Yönetmen: Önder Açıkbaş
Senaryo: Önder Açıkbaş
Oyuncular: Önder Açıkbaş, Fatoş Bayındır, Gülten Çelik, Kutay Sever
Yapım: ÖTV Yapım, Eyes Yapım
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