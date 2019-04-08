Agnes Varda'nın Mekanlar ve Yüzler'i yeniden vizyonda!

Oscar’a aday olan, Cannes’dan ödülle ayrılan ve Toronto’da da Halkın Seçimi Ödülü’nü kazanan Visages villages / Mekanlar ve Yüzler, son yılların en çok beğenilen yol belgesellerinden biri oldu.
Usta yönetmen Agnes Varda ve 33 yaşındaki Fransız sokak sanatçısı, fotoğrafçı JR’ın merceğinden, yüzler ve hiç unutulmayan hikayeleri mekanların duvarlarında ölümsüzleşiyor.
Agnes Varda’nın bu değerli belgeseli, bir kez daha sinemaseverlerle buluşmak üzere 10 Nisan’da sinemalarda.
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