8.04.2019

Agnes Varda'nın Mekanlar ve Yüzler'i yeniden vizyonda!


90 yıllık hayatının 60 yılını sanata ve sinemaya adayan, yaratıcılığı ve kendine has bakış açısıyla nesillere ilham veren yönetmen Agnes Varda’yı saygı ve sevgiyle anıyoruz.

Oscar’a aday olan, Cannes’dan ödülle ayrılan ve  Toronto’da da Halkın Seçimi Ödülü’nü kazanan Visages villages / Mekanlar ve Yüzler, son yılların en çok beğenilen yol belgesellerinden biri oldu.

Usta yönetmen Agnes Varda ve 33 yaşındaki Fransız sokak sanatçısı, fotoğrafçı JR’ın merceğinden, yüzler ve hiç unutulmayan hikayeleri mekanların duvarlarında  ölümsüzleşiyor.

Agnes Varda’nın bu değerli belgeseli, bir kez daha sinemaseverlerle buluşmak üzere 10 Nisan’da sinemalarda.







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