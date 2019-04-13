Mon tissu préféré / En Sevdiğim Kumaş

İstanbul Film Festivali’nin “Çiçek İstemez” seçkisinde gösterilen film, ataerkil bir toplumdaki cinsiyetçi çifte standartlara feminist bir eleştiri sunuyor.
Suriye İç Savaşı'nın başladığı günlerde geçen filmin gösterimi Cinemaximum Zorlu Center'da yapıldı.
Gösterimin ardından yönetmen Gaya Jiji ve filmin oyuncularından Metin Akdülger izleyicinin sorularını yanıtladı.
Filmin çekim sürecinde yaşadıklarınızdan biraz bahsedebilir misiniz?
Gaya Jiji: Filmi Suriye’de yaşadığım şehirde çekemeyeceğimi biliyordum ve bunun için aynı otantiklik derecesinde şehirler aradım. Soruşturduğum zaman filmin çekilebileceği en iyi şehrin İstanbul olduğu kanaatine vardık. İstanbul'da camilerde çekim yapamayacağımızı biliyordum. Dışarda yapacağımız çekimler konusunda biraz çekingendim ama gördüğünüz üzere bir sürü sahnemiz var; restoranlar, sokaklar... Dış mekanlar Suriye’yi andırıyordu ve bu film için çok önemli oldu. Bütçemiz çok az da olsa, başarabildik. Filmde genç bir kadının hayatını anlatırken ülkesinin içinde bulunduğu durumu da anlatabilmek çok zor oldu.
Suriye ile ilgili neler yansıtmak istediniz? Suriye’ye geri dönecek misiniz?
Gaya Jiji: 2014’ten beri Fransa'da yaşıyorum. Suriye'ye geri dönmedim. Benim için şu an Suriye'deki durum çok karmaşık; rejimler, diktatörlükler, ayaklanmalar... Hepsi birbirine girmiş durumda. Benim için bu film kadınların ve insanların özgürlüğünü destekleyen bir film: Hem cinsel hem politik anlamda özgür olmak isteyen bir genç kadının, özgürlüğün sesi bu film.
Sizin karakteriniz yoksa hayali bir karakter miydi?
Metin Akdülger: Senaryoda benim oynadığım karakterin kod adı Dream Man. Gerçeklikten ziyade hayali bir karakter olarak filmde yer aldım.
İlham aldığınız filmler, yönetmenler hangileri? Filmde kadın hakları ve politik olaylar üzerinden bir temellendirme kurdunuz. Bu aşamalarda sizi etkileyen filmler nelerdi?
Gaya Jiji: İlham aldığım ve bana yardımcı olmuş iki film var: Biri Luis Buñuel'den Gündüz Güzeli. Burjuva, çok güzel ve zengin bir Fransız kadınının seks işçiliği yapmasını anlatıyor. Diğeri ise bir İtalyan filmiydi, politik yaşanmışlıkları nasıl beyazperdeye yansıtmalı konusunda bana ilham vermişti.
Filmin mmknmrtb notu: 4 /10
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