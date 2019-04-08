8.04.2019
Monştri. / Canavarlar.: Evli bir çiftin yirmi dört saati
Farklı insanlara karşı hoşgörüsüzlüğün gitgide çoğaldığı bir iklimde, göründüğümüzle gerçekte olduğumuz arasındaki boşluğu sorgulayan filmin gösterimin ardından izleyicilerden gelen soruları yanıtlayan yönetmen Olteanu filmin adının neden “Canavarlar.” ve noktalı olduğu sorusunun cevabını şöyle verdi:
“Biz başkalarını etiketleriz, başkaları bizi etiketler, bizler de kendimize bazı etiketler yakıştırırız. Kendimizi canavar olarak görüp orada bırakırız, bazen bu etiketleri de koyduktan sonra üzerine düşünmeyip noktayı koyarız. Canavar aslında bu. İşte o sondaki nokta bir yargıya varıp bunun üzerinde hiç düşünmeyip orada bırakışımızın bir simgesi. Bir yandan da şöyle bir durum var, Arthur karısının istediği gibi birisi olamadığı için canavar olduğunu düşünüyor. Karısı Arthur’un çocuk istediğini biliyor fakat kendisi çocuk istemediği için kendini canavar olarak tanımlıyor ve ikisi bir çift olarak toplum tarafından canavar olarak görülüp adlandırılıyorlar.”
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