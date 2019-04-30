Büyüleyici keşfi başında yaptığı gözlemler, yetişkinlerin gözünde bir at leşine dönüşen bu sorundan kurtulmak için verilen çaba onu gençliğinde bile etkileyecek bir anıya, uyanışa dönüşür.
Yirmilerine geldiğinde, kurban bayramında koyunun boğazını keserken yanlışlıkla kendi bacağını keser.
Bu olay, bir şekilde geçmişinde yaşadığı çocukluk anısının yeniden ortaya çıkmasını sağlar.
Koyun ve kendisi arasındaki bağın farkına varmasıyla birlikte Hay, kendisi ve köyün etrafında gerçekleşen olaylar arasında bir ilişki olduğunu gözlemlemeye başlar.
Böylece adım adım, madde ile canlının uyumuna, ruhun doğadaki yerine tanık olduğu kaçınılmaz bir yolculuğa çıkar.
Nebula, küçük bir köy etrafında gerçekleşen bir dizi olayı takip eder.
Çoğunlukla fark edilmeyen, hayatın sunduğu bu küçük ikramlar, canlı ile maddenin uyumu ve birliğine yönelik bir düşüncenin gelişmesine olanak tanır.
Toprağından öğrenen, kendisini ve coğrafyasını tanıyarak bilgeleşen Anadolu insanını, insanlığa anlatan Tarık Aktaş’ın ilk uzun metraj filmi Nebula; Seyfi Teoman En İyi İlk Film Ödülü’nü kazandığı 38. İstanbul Film Festivali’nin ardından vizyona girdi.
Nebula'da Barış Mert Bilgi, Ali Yavuz Ilman, Ömer Bora, Serkan Aydın, Dilara Topuklular, Hasan Türker, Serkan Özsalgıncı, Mümin Süren gibi isimler yer alıyor.
Güneş Şekeroğlu’nun yapımcı, Barış Yıldırım’ın uygulayıcı yapımcı olduğu Hay Film yapımı Nebula'nın görüntü yönetmenliğini Necmettin Akdeniz, kurgusunu ise Osman Bayraktaroğlu üstleniyor.
Barkın Engin’ın ses tasarımını, Hayvanlar Alemi’nin müziklerini yaptığı filmde, özel efektler Oğuz Kocaoğlu, görsel efektler ise Genius Park imzası taşıyor.
Dağıtımcılığını Kurmaca Film’in yaptığı Nebula, 26 Nisan 2019 Cuma günü sinemalarda gösterime girdi..
TARIK AKTAŞ HAKKINDA
1982 yılında Almanya’da doğdu. Fotoğraf ve video alanında tamamladığı lisans öğrenimi boyunca çeşitli kısa filmler ve video-art çalışmaları gerçekleştirdi. 2012 yılından başlayarak çeşitli üniversitelerde, film yapımı ve senaryo alanlarında ders vermenin yanı sıra, çeşitli medya projelerinde danışman olarak görev almaktadır.
Son olarak, hazırlamakta olduğu “Supersensible” isimli multimedya sergisi için çektiği “Basiret” adlı video çalışmasını tamamladı.
71. Locarno Film Festivali, Cineasti del Presente seçkisinde gösterilen ve En İyi Yeni Yönetmen ödülünü alan “Dead Horse Nebula”, ilk uzun metraj filmidir.
“NEBULA”NIN KELİME ANLAMI HAKKINDA
Gaz, toz ve birtakım başka materyallerin gittikçe yoğunlaşarak kümelendiği ve en nihayetinde bu kümelerin yıldızlara, gezegenlere ve diğer göksel cisimlere dönüştüğü uzayda yer alan renkli ve parlak bulutlar.
Filmin mmknmrtb notu: 5 /10
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