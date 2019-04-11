11.04.2019
'Neden Yaratıcıyız?' 19 Nisan’da vizyonda!
Vaske’nin aldığı cevaplar, en az soruların sorulduğu kişiler kadar ilginç ve çekici..
2018 Venedik Film Festivali’nde prömiyerini yapan Why Are We Creative: The Centipede's Dilemma / Neden Yaratıcıyız?, izleyenleri müthiş bir yolculuğa çıkarıyor.
Yönetmeni Hermann Vaske’nin aklına takılan ve kolay kolay cevaplandırılamayan bu soruya, Pedro Almodovar, David Bowie, Umberto Eco, Angelina Jolie, Bono, Stephen Hawking, Nick Cave, Marina Abramovic, Björk, Willem Dafoe, Mikhail Gorbatchev, Michael Haneke, Werner Herzog, Isabelle Huppert, Samuel L. Jackson, Jim Jarmusch, ,Takeshi Kitano, Jeff Koons, Diane Kruger, Sean Penn, Spike Lee, Nelson Mandela, Yoko Ono, Pussy Riot, Quentin Tarantino, Julian Schnabel, Wim Wenders, Ai Weiwei, Asia Argento gibi birbirinden ünlü isimler hiç beklenmedik cevaplar veriyor.
Why Are We Creative / Neden Yaratıcıyız? 19 Nisan’da sinemalarda!
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