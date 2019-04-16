16.04.2019
Oray’ın seçimi
Uluslararası prömiyerini İstanbul Film Festivali’nde yapan filmin gösteriminin ardından yönetmen Mehmet Akif Büyükatalay izleyiciden gelen soruları cevapladı.
Bu hikâyeyi anlatmaya niçin ihtiyaç duydunuz?
Ben de İslami bir çevrede yetiştiğim için yaşadıklarımı ve şahit olduklarımı anlatma ihtiyacı duydum. Tabii ki öncelikle sanatsal bir ihtiyaç da vardı. Avrupa'da İslam'a ve Müslümanlara bakışın tek taraflı olması beni çocukluğumdan beri rahatsız ediyordu. Bu yüzden böyle bir mevzuyu içten gelen bir bakış açısıyla sunmak istedim. Buna karşı ben dinden çok vicdan ve inancı öne çıkarmak istedim.
Oray eşine 3 kez ‘boş ol’ dedikten sonra, eğer eşi 24 saatliğine Hülle nikahı ile başkasıyla evlenseydi, Oray ile tekrar birlikte olabilirdi. Ancak siz geri dönüşü yokmuş gibi çekmişsiniz. Niçin Hülle nikahı kıymadılar?
İslam'ın tek bir yaşanış şekli yok. Fransa'da yaşanan İslam ile Endonezya'daki İslam farklılıklar teşkil edebiliyor. Dünya da küreselleştigi için Avrupa'daki küçük cemaatler, Uzakdoğu'dan gelen fetvaları kendi cemaatlerinde uygulayabiliyor. Misal, Hindistan'da ve Pakistan'da üç kere ‘boş ol’ deyince erkek için evlilik geri dönüşü olmayan bir şekilde bitiyor. Türkiye'de de bazı cemaatlerde de evlilik bitiyor fakat Diyanet farklı bir şey söylüyor.
Final sahnesinin taraflı olduğuna dair bir eleştiri geldi mi?
Filmin şimdiki sonu benim "bu doğrusudur" diye gösterdiğim bir şey değil. Ben Oray gibi tutunamayan bir gencin seçimini anlatıyorum. Cemaatin ona verdiği güven ve yardımları ona ailesi veya eşi veremiyor. Bu Oray'ın seçimi, benim değil.
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1 yorum:
Filmi merak ettim. İnternete düşünce/düştüyse izleyebiliriz ancak.
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