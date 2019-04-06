Pet Sematary / Hayvan Mezarlığı

Stephen King’in yeni ufuklar açan korku romanı Hayvan Mezarlığı’ndan uyarlanan film, karısı Rachel (Amy Seimetz) ve iki küçük çocuğuyla birlikte Boston’dan kırsal Maine’e taşınan ve sonrasında ailesiyle evinin yakınındaki ormanın derinliklerinde gizemli bir mezarlığı keşfeden Dr. Louis Creed’in (Jason Clarke) hikayesini konu alıyor.
Louis, yaşadığı bir trajediden sonra garip komşusu Jud Crandall’a (John Lithgow) gider ve korkunç sonuçlara yol açacak bilinmez bir kötülüğü serbest bırakarak tehlikeli bir zincir reaksiyonu başlatır.
Yönetmen: Kevin Kölsch ve Dennis Widmyer
Uyarlanan Kitabın Yazarı: Stephen King
Senaryo: Jeff Buhler
Oyuncular: Jason Clarke, Amy Seimetz ve John Lithgow
Yapımcılar: Lorenzo di Bonaventura, Steven Schneider, Mark Vahradian
İdari Yapımcı: Mark Moran
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