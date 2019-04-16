Podbrosy / Gözü Kara

Yönetmenliğini Zoologiya filmiyle tanıdığımız Ivan I. Tverdovsky’nin yaptığı filmin gösteriminin ardından filmin oyuncularından, anneyi canlandıran Anna Slyu oynadığı karakter ile ilgili fikirlerini paylaştı: “Rusya’da aldığım eğitimim sebebiyle rol iyi de olsa kötü de olsa onu oynarım ve iyi yanlarını görmeye çalışırım. Senaryoyu okuduktan sonra karakterimin gerçekten kötü biri olduğunu gördüm. Yönetmenle konuştuktan sonra insan kendi davranışları için sorumluluğu almalı dedik. Filmi çekmeden önce de karakterlerin biyografilerini yazdık ve benim için oynadığım karakter kötü olsa da sevgi peşinde, arayış içindeydi, tıpkı oğlu gibi. Çocuğundan vazgeçmesi ve sonra kavuştuklarında onu yine kaybetmesi aralarında oluşan yeni sevginin imkânsızlığından kaynaklanıyor.”
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