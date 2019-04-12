Sargasso Denizi Mucizesi : Yılanbalıkları ve kadınlar

Gösterimin ardından yönetmen Syllas Tzoumerkas izleyiciden gelen soruları cevapladı.
Filmdeki yılan balıkları ve Rita arasındaki bağlantı nedir?
Aslında bütün hikâye, yılan balıklarından ortaya çıktı, çünkü Ege’den çıkıp okyanusa çok tehlikeli bir yolculuğa çıkıyorlar ve bu yolculuk boyunca müthiş bir dönüşüme uğruyorlar. Dolayısıyla yılan balıklarını iki kadın karaktere bir şekilde yansıtmak istedik. Buna en yakın olan kadın karakter de Rita idi çünkü dinozor diyebileceğimiz bu yaratıkların dönüşümüne ve yolculuğuna da en yakın olan kişi Rita. Tabii Elizavet de değişiyor ama onunki farklı.
Rüyada bir çiftin yanlarına ilginç kılıklı 3 kişi geliyordu. Onların hikâyesinin bir anlamı var mı?
O sahnede gördükleriniz; İsa, Meryem ve üç kral, aslında İsa’nın doğumunu temsil ediyor. Biz filmi kurgularken, hem cennetvari görüntüler hem de cehennemden çıkmış imgelerle dolu bir hayal dünyası kurmak istedik. Benim filmde en sevdiğim sahneler bu ve İsa’nın diriltme sahnesi.
Taşranın küçük bir noktasında iletişimsizlik, yalnızlık acaba başkent Atina’dan daha mı fazla?
Ben bir köyde büyüdüm. Köylüyüm yani. Dolayısıyla hem köy hayatını hem şehir hayatını gayet iyi biliyorum. Buradaki iki kadının ortak noktaları şu; ikisi de bir şekilde nerede olurlarsa olsunlar mutlu olamayacaklarını biliyorlar ve ikisi de ataerkil sistem altında eziliyor, bastırılıyorlar. Bir şekilde kaybettikleri onurlarını, kimliklerini ve kişiliklerini yeniden kazanma mücadelesi veren kadınlar onlar.
Şehir bir doğa harikasıyken aynı zamanda insanları hapseden bir yer gibi geldi. Karakterler de bir an sempatik gelirken sonrasında kötü görünüyorlar gözümüze. Bu zıtlığı hikâyeyi daha derinden işlemek için mi gösterdiniz?
Filmdeki karakterlerin her biri grinin tonlarındalar. Bir an çok karanlık, ruhsuz ve kötü göründükten sonra bir anda bir pırıltı sezebiliyorsunuz. Filmin karakterleriyle sunduğu bu gevşek ve dengesiz zemin hissini seviyorum. Bir yandan da bütün bu karakterler içlerindeki yaşama sevincini hissettikleri anda onunla beraber gelen bir acıyı da hissediyorlar.
Filmin mmknmrtb notu: 7 /10
Film hakkında detaylı bilgi için tıklayın.
Hiç yorum yok:
Yorum Gönder