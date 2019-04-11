11.04.2019
Sauvage / Vahşi : Yoksunluk üstüne
Kalpteki Bıçak ve Kalp Atışı Dakikada 120 filmlerinden tanıdığımız Félix Maritaud’nun katılımıyla gerçekleşen gösterimin ardından oyuncu izleyiciden gelen soruları yanıtladı.
İstemediğiniz bir bedene dokunmak sizi nasıl hissettiriyordu? Bu rolü kabul ederken karakterle ortak bir noktanızın olduğunu düşündünüz mü?
O beden ve vücut dışındaki her şeyi ve herkesi kabul ediyorsunuz. Yani oradaki vücutlar ve bedenler sadece çalışma aracı diye düşünebilirsiniz. Mahremiyetle ilgili değil ya da mahrem bir şey olarak görmüyorsunuz. Sadece işinizi yaptığınız bir araç olarak görüyorsunuz bedenleri. İkinci sorunuzla ilgili, esasında birçok ortak nokta var. Sanki birçok duygunun ve özelliğin dışa vurumu gibi ama daha çok özgürlüğe dair olan o tat ya da özlem diyebilirim.
Bu hikâyelerden gerçek hayattan alınmış olanları var mı?
Filmin yönetmeni özellikle hayırseverlik yapan, seks işçilerine yardım eden bazı kuruluşlarda çalışmış. İlk senaryoyu yazmış, sonrasında tekrar okuduğunda gerçeklikle kopuk olduğunu fark etmiş. O grupların arasına dönmüş ve 3 yıl boyunca da oradaki insanlara yardımcı olmuş. Bu yüzden daha çok belgeselvari bir film izlediniz, sadece benim karakterim kurgu.
Nasıl bir hazırlık yaptınız, bu rolü oynamadan önce?
Esasında yapmış olduğumuz beden üzerine bir çalışmaydı. Tabiri caizse bir beden peyzajı yarattık. Çağdaş dans dersleri aldım bir koreograftan. Beden için esasında materyal oluşturmaktı amacımız. Bu materyalleri oluşturdukça da bir titreşim yarattığımızı da söyleyebilirim. Geçmişini bilmiyorum karakterin, geleceğini de bilmiyorum. Sadece filmdeki anları biliyorum ve baştan sona kadar da canlı olduğunu biliyorum, o kadar.
Film hakkında detaylı bilgi için tıklayın.
Hiç yorum yok:
Yorum Gönder