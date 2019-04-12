12.04.2019
Sevgili Oğlum : Türkiye sınırında bir babanın hikayesi
Festivalin Genç Ustalar bölümünde gösterilen film, ilk gösterimini Cannes’da, Yönetmenlerin On Beş Günü bölümünde yapmıştı.
Gerçek olaylardan esinlenen film, DAEŞ’e katılmak için evden kaçan oğlunu aramaya giden bir babanın hikâyesini anlatıyor.
Filmin gösterimine katılan yönetmen Mohamed Ben Attia, izleyicinin sorularını yanıtladı.
Son zamanlarda Ortadoğu ve Kuzey Afrika’yla ilintili epeyce fazla, benzer filmler görüyoruz. Bu acaba toplumda yaşanan gerçek hikâyelerden mi kaynaklanıyor yoksa sadece bir hikâye mi?
Öncelikle bu hikâyeyi yazdım. Evet, bu bir hikâyeydi. Fakat toplumun içinden olup olmadığı konusuna gelince, bütün bunları sinemaya uyarlamak ve sinema diliyle anlatmak gerekiyordu. Birçok festivale katıldık ve bu sorunların birçok ülkenin sorunu olduğunu gördük. Hangi ülkede yaşıyor olursak olalım, kendi mevcudiyetimizi; varlığımızı konuşuyor, onu sorguluyoruz. Aynı sorunları yaşarken, Tunuslular tarafından baktığım zaman herkesin bir beklentisi olduğunu görüyorum. Son derece sıradan bir aile olabilirsiniz, burada da sıradan bir aileyi betimledim. Ekonomik veya dini olmasından ziyade mesele biraz daha ideolojik bu filmde. İnsanlar iş ve aile sahibi olabilir ama derinden gelen bir şey vardır ve onu yadsıyamaz.
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