9.04.2019
Suç Unsuru
Bir sabah yeni taşındıkları evde hiç beklemedikleri şekilde Komiser Baran ve ekibi tarafından uykularının en derin noktasından alınıp şüphelisi oldukları bir soruşturmanın ortasına yerleştirilirler.
Komiser Baran ve ekibi yapılan ihbar ve savcının emriyle geldikleri evde, olayı aydınlatmak için dikkatlerini garip ve tekinsiz buldukları bu ikiliye yöneltmiştir.
Olaya görevi gereği dahil olan apartman yöneticisi Arslan Bey ise yeni taşınan komşularını hiç tanımadığı gerçeğiyle yüzleşirken kapı komşularının iddialar karşısındaki soğukkanlı duruşlarına da anlam veremez.
Arama süresince şüphelere yenileri eklenir.
Suç Unsuru, 5 nisan'da gösterime girdi..
Yönetmen / Director: Süleyman Arda Eminçe
Senaryo / Screenplay: Süleyman Arda Eminçe
Oyuncular / Cast: Bülent Çolak, Koray Erkök, Altuğ Elveriş, Burak Sarımola, Emre Şen, Duygu Yıldız, Kaan Songün, Hamdi Alp, Tuğba Eskicioğlu, Enis Aybar, Efe Erdal, Emin Maltepe ve Mantar
Görüntü Yönetmeni / Director of Photography: Emre Özel
Sanat Yönetmeni / Art Director: Behlül Berk Parça
Kurgu / Editing: İsmet Araç, Süleyman Arda Eminçe
Müzik / Music: Dost Bilen Kırım, Yener Çevik
Yapımcılar / Producers: Kaan Songün, Behlül Berk Parça, Süleyman Arda Eminçe
Yapım Şirketi / Production Company: Varyete Film
Türkiye Turkey / 2018 / 81’ / DCP / Renkli Color
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