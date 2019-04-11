11.04.2019
Symphony of Now : Gece, Berlin ve Elektronik Müzik
Festivalin “Musikişinas” bölümünde yer alan Symphony of Now / Bugünün Senfonisi elektronik müziğin başkenti Berlin’in hikâyesini beyazperdeye taşıyor.
Cinemaximum City's Nişantaşı'nda yapılan gösterime filmin yönetmeni ve senaristi Johannes Schaff katıldı.
Müzik filmde çok önemli bir rol oynuyor. Filmde beraber çalışacağınız, filmde müziklerini kullanmak istediğiniz müzisyenlere nasıl karar verdiniz? O süreç nasıl gelişti?
Bu cevabı çok kısa bir şekilde verebilirim: Ben seçmedim. Tabii ki bazı kararlar verildi ama bu müzikleri seçen ben değildim, müzik direktörümüzdü. Onun kararlarını da gerçekten Berlin için çeşitli yönlerden önemli olan kişiler etkiledi. Müzik direktörümüz şöyle bir fikir üzerine gitti ve hepsi Berlin'le ilişkili kişiler olsun istedi. Aynı zamanda farklı kuşakları, farklı dönemleri temsil eden kişiler olsun fikri de öne atıldı. Dolayısıyla filmde son birkaç onyıla yayılmış olacak şekilde farklı kuşakları etkilemiş elektronik müzik yapan müzisyenleri dinliyorsunuz.
Bir şekilde kullanmadığınız ve daha sonra kullanmadığınız için pişmanlık duyduğunuz bir şey var mı? Bir şekilde yakalayamadığınız, filme almadığınız, kaçırdığınız bir şey oldu mu?
Elimizde kullanamadığımız, saatleri bulan çekilmiş muhteşem görüntüler var ve bu görüntülerden aynı derecede etkileyici bir sürü film daha çıkabilir. Üç şey söyleyebilirim. Tabii ki çekemediğimiz şeyler oldu. Örneğin operada çekim yapmak istediğimizde izin veriyorlardı ama çok yüksek fiyatlar isteniyordu. İster istemez bu konuları, finansal koşullar nedeniyle dışarıda tutmak zorunda kaldık. İkincisi ise Berlin’deki uyuşturucu ortamı. Kullananların filme alınmaya dair hiçbir sıkıntısı yoktu, istediğiniz kadar çekebilirsiniz diyorlardı ama bu görüntüleri, müziğin bu kadar etkin ve baskın olduğu bir filmde göstermek cazip gelmedi. O yüzden bu konuda biraz çekimser kaldık. Üçüncüsü ise bu her ne kadar benim yönettiğim bir film olsa da benim üzerimde olan yapımcılar vardı. Benim kullanmak istediğim ama onların da filme dahil olmasını istemediği sahneler vardı. Böyle üç aşamada filmde yer almamış şeyleri sayabilirim.
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