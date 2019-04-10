10.04.2019
'Sziget Festivali' Türkiye'yi Temsil Edecek Grubu Arıyor!
Sahne performansının ön planda olacağı yarışmanın jüri üyeleri ise geçtiğimiz sene Sziget World Music Stage'in kapanışını yapan BaBa ZuLa'dan Murat Ertel, 2017 senesinde World Music Stage'de festival severleri büyüleyen Gaye Su Akyol, Hürriyet Gazetesi müzik yazarı ve %100 Açık Sahne fikrinin yaratıcısı Tolga Akyıldız, DJ/Müzisyen Kaan Düzarat, Feriye Genel Müdürü Elif Erdost, Ferment Records ve More Management Genel Müdürü Can Sertoğlu ve Sziget Türkiye Temsilcisi Yonca Temizocak O'Mahony'den oluşuyor.
Sziget Talent Turkey yarışmasına katılan gruplar dünyanın en büyük müzik festivallerinden biri olan Sziget Festivali'nde Foo Fighters, Ed Sheeran, Florence + The Machine, The National ve daha bir çok ünlü isimler birlikte aynı festivalde, Europe sahnesinde performans sergileme şansına sahip olacak.
Sziget Europe Stage'de sahne almak için hemen şimdi başvur!
Herkese açık olan yarışmanın başvuru son tarihi 19 Nisan 2019.
Yarışmaya katılmak için müzisyenlerin canlı performans videosunu YouTube'a #SzigetTalentTurkey2019 (isim ve parça ismi) başlıklı olarak yükleyip, szigettalentturkey@gmail.com adresine göndermesi yeterli!
Sziget Talent Turkey jürisi tarafından tüm başvurular değerlendirilip on isim seçilecektir.
10 finalist, 29 Nisan 2019 tarihinde IF Performance Hall Beşiktaş'da gerçekleşecek olan final gecesinde sahne alacak.
Sziget Talent Turkey yarışmasının finalistleri ve kazanan isim Sziget Türkiye sosyal medya hesaplarından 22 Nisan tarihinde açıklanacak.
Sziget Talent Turkey yarışmasının birincisinin seçileceği geceye katılan izleyiciler arasından 1 şanslı kişi ve online oylamaya katılan 1 şanslı kişi 7-13 Ağustos 2019 tarihleri arasında Bupapeşte'de gerçekleşecek Sziget Festivali'nde VIP Pass kazanacak.
Başvuru bitiş tarihi: 19 Nisan 2019, 00:00
Finalistlerin açıklanması: 22 Nisan 2019, 11:00
Yarışma finali: 29 Nisan 2019, IF Performance Hall Beşiktaş Istanbul, 20:00 – 00:00
Sziget Festivali: 7-13 Ağustos 2019, Budapeşte Macaristan
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