Tel Aviv on Fire : Bir pembe dizi hikâyesi

Filmin başrolünde, Venedik’ten En iyi Oyuncu ödülü alan Kais Nashif bulunuyor.
Filmin bir komedi olsa da, konusu itibariyle bir trajedi olduğunu söyleyen Nashif, Filistin’de yaşarken karakterin yaşadıklarını kısmen kendisinin de yaşadığını anlattı.
İsrail Film Konseyi ve Kültür Bakanlığı tarafından desteklenmiş olan bu bol ödüllü komedi ile ilgili, “Fazlasıyla ihtilafa düşülebilecek bir filmdi. Bence destek filmin niteliğiyle alakalı, arkasındaki fikirle ilgili değil” diyen Nashif, filmin pembe dizilere gerçekçi bir yaklaşımı olduğunu sözlerine ekledi.
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