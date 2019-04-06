6.04.2019
The Big Trip / Büyük Macera
Bu sevimli panda yavrusu evinden çok uzaktadır ve ayı MicMic’in onu ailesine götürmekten başka çaresi yoktur.
MicMic’e doğanın en renkli köşelerinden geçen bu macera dolu yolculuğunda geveze pelikan, korkak kurt, romantik kaplan ve durmak bilmeyen tavşan arkadaşları yardım eder.
Bu büyük macerada onlara eşlik etmeye hazır mısınız?
Madagascar filminin senaristinden ve Sevimli Hayvanlar’ın ekibinden içinizi ısıtacak bir hikaye daha. Birbirinden renkli karakterleriyle The Big Trip / Büyük Macera, 12 Nisan’da sinemalarda!
Senaryo : Billy Frolick
Yapım : Rusya
Yapım Yılı : 2019
Dil : İngilizce
Renk : Renkli
Tür : Animasyon-Aile-Macera
Türkiye Hakları : FİLMARTI Film
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