'The Curse of La Llorona / Lanetli Gözyaşları' 19 Nisan’da vizyonda!

1973 Los Angeles'ında geçen film, bir sosyal hizmet görevlisi ve dul bir bekâr anne olan ve kocasının kaybıyla başa çıkmaya çalışırken bir yandan da üstlendiği iki rolü dengelemeye çalışan Anna Tate-Garcia'nın (Linda Cardellini) hikâyesini anlatıyor.
İnançlı insanlarla dolu bir şehre hizmet eden kuşkucu biri olan Anna, işinde birçok hayali görüntü ve batıl inançlarla uğraşırken, genelde içindeki şeytanları buluyor.
Patricia Alvarez'in (Patricia Velasquez) evine çağrılıp da iki oğlunu dolaba kilitlenmiş olarak bulduğunda, dehşete düşmüş annelerinin onları kilit altında tutmak için gösterdiği çaresiz çabayı tehlikeli bir istismar işareti olarak yorumlar.
Anna, Patricia'nın ihtiyacı olan yardımı almasını sağlamaya kararlı olsa da, ilk endişesi çocukların güvenliğidir. Ama karşı karşıya oldukları gerçek tehlikenin farkında olmadığı için Anna'nın, anneyi psikiyatri bölümüne yatırıp çocukları da koruma altına aldığında, neyi açığa çıkaracağından haberi yoktur - ya da yol açacağı yıkımdan.
Gecenin geç saatlerinde, iki oğlanın uyuduğu çocuk koruma evinin koridorlarında tüyler ürpertici bir çığlık yankılanır...
Cesetleri daha sonra nehirden çıkarıldığında, çocukların mahvolmuş annesi bundan dolayı Anna'yı suçlar ve ona bir uyarıda bulunur: Artık onun çocukları La Llorona'nındır... ama sıradakiler Anna'nın çocukları olabilir.
Karanlık çöktüğünde ve çocukları ağlayan kadının meşum feryatlarını duyunca, Anna, Patricia'nın iddialarının gerçekleriyle yüzleşmek zorunda kalır: Bu efsanevi ruh, günümüz Los Angeles'ında çocukları avlama peşindedir ve kendi küçük çocukları da onun avıdır.
Gidecek kimsesi olmayan Anna, rahiplikten şifacılığa dönen ve hayatı boyunca bu savaşa hazırlanan Rafael Olvera'ya (Raymond Cruz) bel bağlar.
Kuvvetli inancını ve ruhani totemlerini birleştiren Rafael, Anna ve çocuklarıyla birlik olur ve gece olup La Llorona öfkeli doğaüstü hiddetini saldığı zaman hazırlıklı olmak için önlemler alır ve silahlanırlar.
Filmin oyuncuları şöyle: Linda Cardellini (Oscar ödüllü Green Book, Netflix dizisi Bloodline) Raymond Cruz (Breaking Bad, Training Day) ve Patricia Velasquez (Arrested Development, The Mummy filmleri), ayrıca Marisol Ramirez (NCIS: Los Angeles), Sean Patrick Thomas (Barbershop filmleri, Halloween: Resurrection) Jaynee-Lynne Kinchen (Selfless) ve yeni oyuncu Roman Christou.
Filmi yazan Mikki Daughtry ve Tobias Iaconis (Five Feet Apart).
Richard Brener, Dave Neustadter, Walter Hamada, Michelle Morissey ve Michael Clear başyapımcılar.
Chaves'in yaratıcı kamera arkası ekibiyse şöyle: Görüntü yönetmeni Michael Burgess (Aquaman kamera operatörü), yapım tasarımcı Melanie Jones (Insidious: The Last Key) kurgucu Peter Gvozdas (The Purge) ve kostüm tasarımcı Megan Spatz (Slice).
Filmin müzikleri Joseph Bishara'ya (Insidious filmleri) ait.
New Line Cinema’dan bir Atomic Monster/Emile Gladstone yapımı, Lanetli Gözyaşları.
Film 2D, Dolby Cinema ve ScreenX formatlarında çıkacak.
Filmin dağıtımcısı Warner Bros. Pictures.
The Curse of La Llorona / Lanetli Gözyaşları, 19 Nisan’da Türkçe dublaj ve altyazı seçenekleriyle sinemalarda.
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