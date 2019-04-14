14.04.2019
The Dig / Kazı
Bir aile dramı olarak yola çıkıp gizem filmine evrilen Kazı, Kuzey İrlandalı Kardeşler Andrew ve Ryan Tohill’in ilk filmi.
Gösterimin ardından izleyiciden gelen soruları yanıtlayan oyuncu ve yönetmenler, filmin İrlanda kültürüyle yoğrulmuş olduğunu söyledi.
Senaryo süreci nasıldı? Size geldiğinde müdahale ettiniz mi?
Yakın bir arkadaşımız yazdı senaryoyu. Okuduğu bir haberden ilham almış; Kuzey İrlanda’daki Troubles sırasında öldürülüp gömülen çocuğunun kemiklerini bulmaya çalışan bir adamın haberi. Biz geç bir aşamada dahil olduk senaryoya, bir yönetmen bakışı katmak üzere müdahale ettik. Bataklık ayrı bir karakter filmde, baskıcı bir özelliği var; onunu etkisini yedirmek gerekiyordu. Özellikle John Hillcoat'un The Proposition / Teklif filminden etkilendik ve bir İrlanda Western'i yapmaya çabaladık.
Peri ağacının suyun içine koyup içtikleri meyvesi neydi?
Peri ağacı İrlanda mitolojik/folklorik bir öge, başka bir diyara açıldığı düşünülüyor. İnanç o ki; ağaç dikili olduğu araziye bereket verirmiş. Ancak ağaca zarar verirseniz, toprağı ve arazinin sahibini lanetlermiş. Özellikle kırsal kesimde çok bilinen bir mit bu. Gerçekten de bir peri ağacının kesilmesini önlemek için koskoca bir otobanın yönünün değiştirildiği var. Meyvesinin ise bir şeyler hatırlamaya yardımcı olduğu söyleniyor.
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