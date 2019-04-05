5.04.2019
The Old Man & the Gun / İhtiyar Adam ve Silah
Old Man and the Gun / İhtiyar Adam ve Silah, Amerika’nın en ünlü banka soyguncularından Forrest Tucker’ın gerçek hayat hikayesinden uyarlandı.
Tucker (Robert Redford), 70 yaşına kadar tam 18 kez hapishaneden kaçıp bir dizi banka soygununa imza atarak otoriteleri şaşkına çeviren, karizmatik bir soyguncudur.
Ekibiyle beraber Amerika’nın çeşitli kentlerinde soygunlara devam ederken, ilginç bir şekilde kamuoyu desteğini de arkasına almıştır.
Bu esnada hırslı dedektif John Hunt (Casey Affleck) çeteyi çökertmeyi kafasına koymuştur.
Tucker’ın son kaçış macerasında gönlünü kaptırdığı Jewel (Sissy Spacek) ise, mesleğini öğrendiği halde ona olan aşkından vazgeçmemiştir.
Redford’a Oscar ödüllü iki yıldız Casey Affleck ve Sissy Spacek’in yanı sıra Danny Glover, Tom Waits, Elisabeth Moss ve John David Washington’ın eşlik ettiği filmin yönetmen koltuğunda ise A Ghost Story, Pete’s Dragon ve Ain’t Them Bodies Saints’in yönetmeni David Lowery oturuyor.
Filmin mmknmrtb notu ::
Daha çocukken bisiklet çalarak hırsızlığa başlayan, bilahare özellikle banka soymayı hem meslek hem de hayat tarzı haline getiren, bu arada yakalanıp da içeri atıldığı hapishanelerden tam 18 kez kaçarak soygunlarına devam eden ve 70 yaşına geldiği halde emekli olmayı aklına bile getirmeyen 'soygun müptelası' Forrest Tucker'ın bol maceralı hayatına dair 'biyografik' bir drama..
61 yaşındaki Forrest Tucker’ı canlandırmak için 81 yaşındaki Robert Redford’ın tercih edilmesi 'cast' açısından yanlış olsa da, 'Robert Redford efsanesi'ni son kez beyaz perdede seyredebilme olanağı sağlamasına ise paha biçilemez..
6 /10
The Old Man & the Gun / İhtiyar Adam ve Silah, 5 Nisan'da vizyona girdi..
Yönetmen: David Lowery
Senaryo: David Lowery, David Grann (The New Yorker makalesi)
Oyuncular: Robert Redford, Sissy Spacek, Casey Affleck, Danny Glover, Elisabeth Moss, John David Washington
Yapımcı: James M. Johnston, Dawn Ostroff, Jeremy Steckler, Bill Holderman
Görüntü Yönetmeni: Joe Anderson
Kurgu: Lisa Zeno Churgin
Müzik: Daniel Hart
Yapım Yılı: 2018
Ülke: A.B.D.
Süre: 93 dk.
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