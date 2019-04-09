9.04.2019
Virágvölgy : Çağdaş bir Bonnie ve Clyde hikayesi
Kaçırdıkları bebek ile yollara düşen serseri ruhlu Bianca ve zihinsel engelli Laci’nin hikayesini anlatan film Karlovy Vary’den Jüri Özel Ödül’lü.
Cinemaximum City's Nişantaşı'nda yapılan filmin gösterimine katılan yönetmen László Csuja izleyiciden gelen soruları yanıtladı.
Filmin çıkış noktası neydi?
Bu benim ilk filmim, senaryoyu 4 yılda yazdık. İlk başladığımızda fikir bir çocuğun kız arkadaşına hediye olarak bir bebek çalmasıydı. Bir noktadan sonra bu filmin zihinsel engelli bir çocuk, bir kız ve çalınan bir bebek üzerine olması gerektiğine karar verdik. Anlık bir aile oluşturmaları hangi temeller üzerinde gerçekleşir bunu tartıştık. Bonnie ve Clyde tarzı bir kaçak âşıklar filmine dönüştü. Terrence Malick’in Badlands’ine de benziyor. Yazdığımız senaryo filmden çok farklı, çünkü seçmelerden sonra iki ana karakterin üzerinden senaryoyu tekrar yazdık. Seçmelerde Bianka’yı çok beğendim, filmde bir bebeği çalabileceğine inandım ama sırf bebek sahibi olmayı çok istediği için değil. Bianka bunu neden yaptığını bilmiyor, dürtüleriyle bir anda karar veriyor. Belki anlık bir istek, belki zevkten..
Filmi sunarken "mutluluk arayışı" olduğundan bahsettiniz. Bunu açabilir misiniz?
İki karakter yaratmak istedik, biri zihinsel engelli olsa da normal bir hayat istiyor. Bir ailesi olursa, babalık yaparsa normal bir hayatı olacağını düşünüyor. Onun için mutluluk ve aile çok yakın şeyler çünkü topluma göre o sorumluk sahibi bir insan değil. İkisi çok farklı insanlar fakat ortak bir yanları var: mutlulukla olan ilişkileri. İkisi de mutluluğu anlık yaşıyorlar. Bence bu çok insani, çünkü mutluluk çok kolay kazanılıp kaybedilen bir şey. Bu iki karakter de geleceğe yönelik düşünmüyor, şimdiki zamanda yaşıyorlar.
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Filmin mmknmrtb notu: 6 /10
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