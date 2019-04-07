7.04.2019
Volcano : Ukrayna sınırından varoluşsal bir kara komedi
AGİT çevirmeni Lukas’ın Kırım sınırında sığınmak zorunda kaldığı köy ve bu köyün akıldışı evrenini anlatan filmin yapımcısı Olena Yershova, gösterimin ardından izleyiciden gelen soruları yanıtladı.
Filmin senaryosu nasıl gelişti?
Yönetmen ve filmin senaristi Ukrayna-Kırım sınırındaki Kherson civarında doğup büyümüş. Ukrayna sınırının halini ve durumunu anlatmak istedik. Filmin ana karakteri Vova amca gerçek biri ve senaristin de amcası. Gerçek hayatta süregelen zorluklardan esinlenerek senaryo şekillenmiş oldu.
Film Rusya’da gösterime girecek mi? Bir de, şu an Ukrayna’da Lenin’e duyulan bir özlem var mı?
Hayır, Rusya’da gösterime girmeyecek. Her ne kadar Rusya’daki eleştirmenlerden çok iyi yorumlar almış olsak da filmi nasıl karşılayacaklarını tahmin edemiyoruz. Riske girmek istemiyoruz. Ukrayna’nın kötü durumda olduğunu söylemeye çalıştığımızı düşünebilirler ama biz bundan ziyade, varoluşsal problemleri anlatmaya çalıştık. Filmin konusu çoğu siyasi veya politikal olaydansa, insanın kendi içinde yaşadığı içsel problemlerin ve varoluşsal sorunların yansımasıydı.
Lenin konusuna gelince, işler hala karışık tabii. Ukrayna bağımsızlığına hâlâ alışamadı. Gördüğünüz gibi ekonomi de hala oturmuş değil. Hemen oturmasını bekleyemeyiz, biraz zaman alacak ama şunu söyleyebilirim ki; şu an yeni nesil Lenin’i tanımıyor. Biraz daha zaman geçsin, 100 yıl Lenin’in egemenliği altında kaldığımızı hatırlamayacağız bile.
Filmin adı neden ‘Yanardağ’?
Film aslında dümdüz bir bozkırda geçiyor, yanardağ yok. Bizim kastettiğimiz varoluşçu bir anlam. Gerçek yanardağdansa insanın halet-i ruhiyesini ifade ediyor. Patlamaya hazır duygularla dolu insanlar. Çünkü insan hep böyle düşünürse bir yerde yapacak tek şey olarak gülmek kalıyor.
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