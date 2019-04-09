9.04.2019
VR filmi 'Selyatağı' Filmloverss Lounge’ta!
Selyatağı, Türkiye’de ilk kez Filmloverss Lounge’ta gösterilecek.
Emre Yeksan’ın Yuva adlı son filminden ilham alarak çekilen film, üç gün boyunca Filmloverss Lounge’ta ücretsiz deneyimlenebilecek.
FilmLoverss ve Köprüde Buluşmalar ortaklığıyla gerçekleşecek gösterim kapsamında ayrıca, Selyatağı'nın yapım sürecinin konuşulacağı bir söyleşi de gerçekleşecek.
FilmLoverss Lounge / Gösterim
Selyatağı
Tarih: 9, 12, 13 Nisan 2019
Saat: 09:00 - 16:00
Yer: FilmLoverss Lounge
FilmLoverss Lounge / Sohbet
VR Yapım Hikâyesi ve Deneyimi: Selyatağı
Tarih: 9 Nisan 2019, Salı
Saat: 15:00
Yer: FilmLoverss Lounge
FilmLoverss - Tomtom Mahallesi Kumbaracı Yokuşu Tercüman Çıkmazı No:10/2 Beyoğlu İstanbul
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