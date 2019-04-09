9.04.2019

VR filmi 'Selyatağı' Filmloverss Lounge’ta!


Yönetmen ve yeni medya sanatçısı Deniz Tortum’un dünya prömiyerini Venedik Film Festivali'nde yapan sanal gerçeklik (VR) filmi Selyatağı, Türkiye’de ilk kez Filmloverss Lounge’ta gösterilecek.

Emre Yeksan’ın Yuva adlı son filminden ilham alarak çekilen film, üç gün boyunca Filmloverss Lounge’ta ücretsiz deneyimlenebilecek.

FilmLoverss ve Köprüde Buluşmalar ortaklığıyla gerçekleşecek gösterim kapsamında ayrıca, Selyatağı'nın yapım sürecinin konuşulacağı bir söyleşi de gerçekleşecek.

FilmLoverss Lounge / Gösterim

Selyatağı
Tarih: 9, 12, 13 Nisan 2019
Saat: 09:00 - 16:00
Yer: FilmLoverss Lounge




FilmLoverss Lounge / Sohbet

VR Yapım Hikâyesi ve Deneyimi: Selyatağı
Tarih: 9 Nisan 2019, Salı
Saat: 15:00
Yer: FilmLoverss Lounge

FilmLoverss - Tomtom Mahallesi Kumbaracı Yokuşu Tercüman Çıkmazı No:10/2 Beyoğlu İstanbul




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