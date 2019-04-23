23.04.2019
'Yuva' 10 Mayıs’ta vizyonda!
istos film yapımı filmden yeni teaser fragman yayınlandı!
İki yıl üst üste Venedik’te ilk iki filmiyle yer alan yönetmen Emre Yeksan’ın ikinci uzun metrajı Yuva, 38. İstanbul Film Festivali’nden En İyi Görüntü Yönetmeni (Jakub Giza), En İyi Erkek Oyuncu (Kutay Sandıkçı) ve Onat Kutlar anısına verilen Jüri Özel ödüllerini kazandı.
Doğayla bir bütün olabilme amacıyla şehirdeki hayatını, ailesini ve geçmişini terk etmiş bir adamın hikâyesini anlatan Yuva, 10 Mayıs’ta sinemalarda gösterime girecek.
Çekimleri İğneada’da yapılan filmin oyuncu kadrosunda Kutay Sandıkçı, Eray Cezayirlioğlu, İmren Şengel ve Okan Bozkuş rol alıyor.
YUVA ANKARALI İZLEYİCİYLE BULUŞTU
30. Ankara Uluslararası Film Festivali ulusal uzun film yarışma seçkisinde yer alan YUVA’nın gösterimi 22 Nisan Pazartesi akşamı Kızılay Büyülü Fener Sineması’nda yapıldı. Gösterime yönetmen Emre Yeksan, kurgucu Selda Taşkın, sanat yönetmeni Osman Özcan ve yapımcı Anna Maria Aslanoğlu katıldı. Biletlerin tükendiği gösterime seyircilerin ilgisi yoğundu. Gösterim sonrası sinema yazarı Güvenç Atsüren’in moderatörlüğündeki söyleşide filmin düşünsel dünyasından, filmdeki kulübenin inşa sürecine, ormanda çekim yapmanın zorluklarına ve kurguda karar alma süreçlerine dair sorular geldi.
Filmdeki gerçek ve hayal olan arasındaki ilişkiye dair bir yoruma Emre Yeksan şöyle yanıt verdi: “Hayalimizde olan, aslında bize çözümü gösteren şey olabilir. Sıkıntının içinden bakmaya devam ettikçe çıkışı bulamıyoruz. Sıkıntıdan kurtulmanın yolunun da hayal etmek, geçmişle ve gelecekle bağ kurmak olduğunu düşünüyorum. Bence içinde yaşadığımız dünyaya dair bugüne kadar önerilen çözümler de hep oralardan çıkıyor.”
SİNEMA TOPLULUKLARIYLA BİRLİKTE YUVA FİLM SOHBETLERİ
YUVA 10 Mayıs'ta vizyona girmeden hemen önce sinema topluluklarının etkinliklerinde seyirciyle buluşuyor. Başka Sinema’nın düzenlediği, yönetmen Emre Yeksan'ın da katılacağı bu gösterimler Lüleburgaz, İstanbul, Mersin, İzmir, Kars’ta olacak.
10 Mayıs sonrasında da devam edecek bu etkinlikler kapsamında, sinema toplulukları YUVA’yı film ekibiyle birlikte izlemek için istos film’e talepte bulunabilir: yuva@istosfilm.com
Biennale College - Cinema’nın 2017/18 döneminde finanse etmeye layık bulduğu üç projeden biri olan YUVA, Türkiye’den bu programın desteğini alan ilk film olma özelliğini de taşıyor.
Filmin mmknmrtb notu: 6 /10
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