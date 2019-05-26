26.05.2019
Aladdin
Aladdin filmi, Aladdin, cesaretli ve kararlı Prenses Yasemin ve belki de onların geleceğinin anahtarı olan Cin’in heyecan verici hikayesini anlatıyor.
Filmi, hayali liman şehri Agrabah’ı hızlı aksiyon yeteneğiyle geliştiren Guy Ritchie yönetiyor.
John August ve Ritchie tarafından yazılan film Disney’in “Aladdin” hikayesine dayanıyor.
Filmde, hayatın kendisinden bile geniş olan Cin karakterini Will Smith canlandırıyor.
Mena Massoud, etkileyici karakter Aladdin; Naomi Scott, güzel ve kararlı prenses Yasemin, Marwan Kenzari, güçlü büyücü Jafar; Navid Negahban, kızının geleceğinden endişe eden Sultan; Nasim Pedrad, Prenses Yasemin’in özgürlüğüne düşkün arkadaşı ve sırdaşı Dalia; Billy Magnussen, yakışıklı ve kibirli aşık Prens Anders ve Numan Acar, Jafar’ın sağ kolu, saray muhafızlarının başı olan Hakim karakterini canlandırıyor.
Filmin yapımcıları Dan Lin ve Jonathan Eirich; idari yapımcılar Marc Platt ve Kevin De La Noy.
Alan Menken, kendisinin ve söz yazarları Howard Ashman ve Tim Rice’ın yazdığı orijinal şarkıların yeni kayıtlarını içeren listeyi oluşturdu.
Aynı zamanda Menken ve şarkı yazarları Benj Pasek ve Justin Paul tarafından iki yeni şarkı eklendi.
Londra’da gerçekçi film sahalarında ve Ürdün’e bakan muhteşem çöl alanlarında çekilen filmin arkasında Agrabah şehrini hayata geçiren çok yetenekli bir kreatif ekip bulunuyor.
Fotoğraf direktörü Alan Stewart, yapım tasarımcısı Gemma Jackson ve kostüm tasarımcısı Michael Wilkinson da bu ekibe dahil.
Filmin mmknmrtb notu ::
Sevgiden yana ve tokgözlü olmanın erdemini hatırlatan; iyiyle kötünün, masumla zalimin 'masalsı' mücadelesini ana mevzusu yapan; bi ara uzun bir süre bu özelliğini unutsa da- 'müzikal' özelliği özellikle dikkat çeken bir komedi-macera filmi..
Masalın 'süper kahraman'ı Lamba Cini'nin, 'tarihi' ciddiyetinden tamamen uzak kişiliği, kendisi ve eylemleriyle dalga geçişi; Uçan Halı'nın, adeta evcil bir hayvana dönüştürülmesi gibi farklılıkların filme yansımasının olumlu olduğunu söylemek mümkün..
Bu arada, kurallar ve gelenekler gereği kraliçe olamayan 'özgür ruhlu' Prenses Yasemin karakteriyle, kadın haklarına vurgu yapılması; tam olarak öyle denmese de özüme -nedense- böyle görünen bazı 'manidar' saptamalar da hoştu tabii..
Örneğin şunun gibi:
"Pazardan elma çalarsan sana hırsız derler; halkın oyuyla başkan olduktan sonra ülkenin tüm zenginliğini satıp savar ve aynı halkın oyuyla seçilen bir başkasının hakkını çalarsan eğer, büyük devlet adamı derler!"
6 /10
Karakter Betimlemeleri
Bir yağ lambasının içine hapsedilmiş, şekil değiştirebilen mavi bir varlık olan Cin (WILL SMITH), dilekleri gerçekleştirme yeteneğine sahip, renkli ve kabına sığmayan bir karakterdir. Aladdin ile olan ilişkileri süresince, dostluğun gerçek anlamını anlar.
Agrabah sokaklarının sevimli sokak faresi Aladdin (MENA MASSOUD) kaderinde daha büyük şeyler yapmak olduğuna inanarak, hırsızlık hayatını geride bırakmak ister.
Yasemin (NAOMI SCOTT), Sultan’ın güzel, cesur ve özgür ruhlu kızı, saray surlarının ötesindeki hayatı deneyimlemek ve Agrabah halkına daha iyi hizmet etmek için kendi unvanını kullanmak ister.
Sultan’ın sadık veziri Cafer (MARWAN KENZARI), Agrabah’ın geleceği hakkındaki pasif duruşu için Sultan’a kızan ve tahta geçmek için plan yapan güçlü ve kurnaz bir büyücüdür.
Sultan (NAVID NEGAHBAN), hayali liman şehri Agrabah’ın hâkimi, bilge ve saygı duyulan bir lider ve kızını seven ve kendini ona adamış bir babadır ancak kızına karşı aşırı koruyucu davranmaktadır. Prenses’e uygun bir eş bulmaya odaklanmıştır.
Yasemin’in baş hizmetçisi ve sırdaşı Dalia (NASIM PEDRAD) komik, şımarık ve kaygısız bir doğaya sahiptir. Agrabah halkıyla birlikte yaşasa da zamanının çoğunu sarayda, Prenses’e göz kulak olarak geçirir.
Prens Anders (BILLY MAGNUSSEN) Prenses ile evlenmeyi uman yakışıklı ve kibirli ancak aynı zamanda beceriksiz ve ahmak, Skånland’li bir taliptir.
Cafer’in sağ kolu, Hakim (NUMAN ACAR), saray muhafızlarını yönetmektedir.
Yapım Bilgileri
“Aladdin”in başlıca çekimleri Birleşik Krallık’ta bulunan Longcross Stüdyoları ve Arborfield Stüdyoları’nda ve Ürdün Haşimi Krallığı’nda gerçekleştirilmiştir.
Yapım, Ürdün'de “Arabistanlı Lawrence”ın da çekildiği Ram ve Disi Vadileri’nin çarpıcı çöl manzaralarında çekildi.
Kraliyet Film Komisyonu; kapsamlı yapım hizmetleri, yerel makamlarla lojistiği kolaylaştırmaya yardımcı olmak, film ruhsatlarını teminat altına almak ve mevcut Birleşik Krallık ekibini desteklemek için 150 yerel işe alım yapmak da dahil olmak üzere, çekim sırasında yapıma paha biçilmez bir destek verdi.
Agrabah'ı hayata geçirme görevini, Game of Thrones’daki tasarım çalışması ile Emmy Ödülü® kazanan yapım tasarımcısı Gemma Jackson üstlendi.
Şehri, canlı renkler, kültürler ve seslerle Doğu dünyasına açılan bir kapı olarak gördü.
İlhamını esas olarak Fas, Pers ve Türk mimarisinden aldı ve Agrabah, bölgedeki diğer kültürlerden etkilerin bulunabileceği İpek Yolu üzerindeki bir Arap ülkesi olduğundan Arap, Hint ve Güney Asya kültürlerinden unsurlar kattı.
Gemma Jackson'ın yönetimindeki sanat bölümü, sadece 15 hafta içinde Longcross Stüdyoları'ndaki devasa bir pistte, muazzam Agrabah setini inşa etti.
Agrabah'taki set dekorasyonunda; Marakeş'te bulunanlara benzer kumaşlar, tekstiller ve oymalar, çok renkli ahşaplar, metaller, meyveler ve sebzeler ile 1000 yıllık bir zeytin ağacı vardı.
Agrabah’ın avlusu, pazar tezgâhları, dar sokaklar ve karmakarışık çatılar, “Fırla” ve “Prens Ali” şarkılarında yer alan kapsamlı koreografiye ve akrobatik hareketlere ev sahipliği yapacak şekilde tasarlandı.
“Prens Ali” müzikal sahnesi, 250 dansçı ve 200'den fazla figüran ile filmdeki en büyük yapım sahnesi. Kostüm tasarımcısı Michael Wilkinson ve ekibi sadece figüranlar için sıfırdan 200'den fazla kostüm dikti.
Aladdin'in (Ababwa Prensi Ali olarak) üzerinde saraya geldiği çiçekten yapılmış 9 metrelik deveye 37.000 çiçek yerleştirildi ve tekerlekli metal bir şasenin üzerine oturtuldu. 15 modelcinin inşaatı bitirmesi üç hafta sürdü.
Görüntü yönetmeni Alan Stewart, geçit töreninin bütün yönlerini yakalamak için cömert yapım sahnesi “Prens Ali”yi çeken yedi kameraya sahipti.
“Fırla” sahnesi için, Aladdin’in görüş açısından dar sokaklarda ve çatılarda atlayarak çekilen görüntüleri yakalamak için Mena Massoud’un beline bir GoPro kamera bağladı.
VFX ekibi “Prince Ali” müzikal sahnesi için, film yapımcılarına gerçekleşecek olan koreografinin kapsamı hakkında daha iyi bir fikir vermek için 40 dakikalık bir animasyon ve ön izleme çalışması
Yasemin’in saraydaki yatak odası, karakterinin zekasını ve gücünü yansıtıyordu. Set dekorasyonu, kitaplar, haritalar, zengin halılar ve prenses tarafından toplanan sanat eserlerini içeriyordu.
Yasemin’in yatak odasındaki yatağın boyutu hem prensesi hem de kaplanı Raja’yı barındırması için iki katına çıkarıldı. Süslü yatak örtüsü, Yasemin’in ölen annesinin Güney Asya’daki krallığı olan Shehrabad’ı onurlandırmak için Pakistan’da elle işlendi.
Mucizeler Mağarası, gerçek setler ve VFX çalışmasıyla yaratıldı. Mağara içleri, Longcross Stüdyoları’nda platoda inşa edildi. Mağara girişinde devasa bir aslan başı ve mücevherlerle ve çeşitli hazinelerle kaplı yapay kaya oluşumları vardı. Set dekoratörü Tina Jones mücevherleri renkli, pırıl pırıl ve parlak oldukları için bölgeden temin etti. Bazıları kauçuktan yeniden yapıldı ve mağara zeminine yerleştirildi, böylece oyuncular ve ekip rahatça yürüyebildi.
Karakter animasyonu, performans yakalama, set uzantıları, dijital ortamlar ve FX simülasyonları da dahil olmak üzere “Aladdin” de neredeyse her tip VFX çalışması kullanıldı.
Görsel efekt süpervizörü Chas Jarrett, “Yepyeni Bir Dünya”daki uçan halı sahnesinde kullanılmak üzere 6 eksenli bir hidrolik platform inşa etti. Mena Massoud ve Naomi Scott'un oturduğu teçhizat, elle çalışan bir cihaz tarafından kontrol edildi; yeşil ekranda, önceden çekilen arka planların önünde yukarı aşağı ve sağa sola hareket ettirildi.
Aladdin’in arkadaşı Abu, tamamen dijital olmakla beraber bir başlıklı maymun temel alındı.
Makyaj ve saç tasarımcısı Christine Blundell, Navid Negahban’ın Sultan olarak kullandığı peruğu, sakalı ve bıyığı yarattı. Doğal rengine uyacak şekilde renklendirilen ayrı parçalar, oyuncunun gerçek saçıyla birleştirildi. Bu işlem her gün 45 dakika sürdü.
Aladdin 24 Mayıs’ta gösterime girdi..
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