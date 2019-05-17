'Angry Birds Filmi 2' Cannes Film Festivali'nde!

Uçamayan kuşlarımız ile onların entrakacı düşmanları domuzlar, 72. Cannes Film Festivali’nin açılışında biraraya gelerek, yeni filmleri Angry Birds Filmi 2'nin bir sahnesini canlandırdılar.
Filmin yıldızlarından Josh Gad (“Chuck”), yapımcı John Cohen, ve yönetmen Thurop Van Orman, Ağustos ayından itibaren bütün dünyada vizyona girmesi planlanan filmin ilk kez 13 Mayıs, Pazartesi günü yayınlanan yeni bir sahnesinin canlandırıldığı, Cannes’daki Carlton Hotel’in ikonik rıhtımında biraraya geldiler.
Gad, Cohen, ve Van Orman sahnede filmin uluslararası kadrosundan şu isimlerle de buluştular; Sergey Burunov; Rusya’da “Leonard” karakterini seslendiriyor, Enzo Knol ve Irma Knol; Hollanda’da “Chuck” ve “Bomba’nın Annesi”ni seslendiriyorlar ve Sonia Plakidyuk; Ukrayna’da “Fuchsia” karakterini seslendiriyorlar.
The Angry Birds Movie 2 / Angry Birds Filmi 2
Bir türlü uçamayan angry birds ve entrikacı yeşil domuzcuklar Angry Birds Filmi 2'de güçlerini biraraya getiriyorlar!
Kuşların ve Domuzların Adası’nı tehlikeye sokan yeni bir tehditin çıkması üzerine Red (Jason Sudeikis), Chuck (Josh Gad), Bomb (Danny McBride) ve Mighty Eagle (Peter Dinklage) Chuck’ın kız kardeşi Silver’ı da (Rachel Bloom) aralarına alırlar.
Kuşlar aynı zamanda domuz Leonard (Bill Hader), onun asistanı Courtney (Awkwafina) ve tekno domuz Garry (Sterling K. Brown) ile bir süper takım kurmaya çalışırlar.
Böylece evlerini kurtarma pahasına çok da sağlam olmayan bir işbirliğine imza atarlar.
Filmi orijinal seslendirme kadrosunda yer alan oyuncular; Jason Sudeikis, Josh Gad, Leslie Jones, Bill Hader, Rachel Bloom, Awkwafina, Sterling K. Brown, Eugenio Derbez, Danny McBride, Peter Dinklage, Zach Woods, Pete Davidson, Dove Cameron, Lil Rel Howery, Beck Bennett, Nicki Minaj, Brooklynn Prince ve JoJo Siwa.
Yöneten Thurop Van Orman. Senarist Peter Ackerman. Yapımcı ise John Cohen.
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