13.05.2019

'Anna Laudel' Düsseldorf’ta Yeni Galeri Açıyor!


Anna Laudel in Düsseldorf
Yerli ve yabancı genç sanatçıları desteklemeyi amaçlayan ve 2016’dan beri Karaköy, İstanbul’daki mek​â​nında sergilere ve etkinliklere ev sahipliği yapan Anna Laudel, Düsseldorf’taki yeni galerinin açılışını ​16 Mayıs Perşembe​ günü ​Housewarming  isimli karma bir sergiyle yapıyor.

Sergideki sanatçılar arasında ​Belkıs Balpınar​, ​Ruth Biller​, ​Flóra Borsi​, ​Ramazan Can​, ​Tuğçe Diri​, ​Bilal Hakan Karakaya​, ​Ekin Su Koç​, ​Serkan Küçüközcü​, ​Ardan Özmenoğlu​, ​Gazi Sansoy​, ​Daniele Sigalot​, ​Brigitte Spiegeler​ ve Sarp Kerem Yavuz​ yer alıyor.

Anna Laudel’in yeni mekânı 1960’lardan bu yana sanatçılar ve entelektüellerin bir araya geldiği Mühlenstrasse ​1’​de yer alıyor.

Galeri binası, Joseph Beuys, Carl Barth, Blinky Palermo, Alex Vömel, Alfred Schmela, Gabriele Henkel ve Wim Wenders gibi ünlü isimler dahil olmak üzere kültür-sanat dünyasının önemli isimleri için bir buluşma noktasıydı.
Yeni galeri, özgün tasarımıyla dikkat çeken tarihi binasında dört kata yayılan sergileme alanıyla farklı disiplinlerden sergilere ve etkinlik programlarına ev sahipliği yapacak.

Flora Borsi

Anna Laudel tarafından kurulan galerinin İstanbul’daki mekânı Karaköy Bankalar Caddesi’nde tarihi bir binada yer alıyor.
Önde gelen dinamik güncel sanat merkezlerinden biri haline gelerek genç sanatçıları desteklediği sergi programlarıyla dikkat çeken Anna Laudel, Düsseldorf’taki yeni mek​â​nıyla uluslararası alanda genişlemeyi hedefliyor.

Housewarming​ sergisinde yer alan farklı sanatsal ve kültürel geçmişlere sahip sanatçılar, galerinin genç sanatçıları uluslararası platformlarda temsil etme ve disiplinlerarası sergilere ev sahipliği yapma misyonunu destekliyor.


Serkan Küçüközcü

Anna Laudel, yeni galeri hakkında: “Düsseldorf’taki yeni galeri mekânı daha çok insana ulaşmamıza yardımcı olurken sanatçılarımızın uluslararası sanat dünyasıyla daha güçlü bağlantılar kurmalarını sağlayacak.   
İstanbul’daki Anna Laudel’in misyonuna benzer şekilde Düsseldorf’taki galerinin de sanat üretimini  desteklemesini, disiplinlerarası sergiler düzenlemesini ve sanatçılarla sanatseverleri buluşturacak        kamusal programlar gerçekleştirmesini arzuluyorum. İki mekânda da dinamik sergi programlarına ev  sahipliği yapmanın yanı sıra temsil ettiğimiz sanatçıların eserlerini önde gelen sanat fuarlarında          sergileyerek, Türkiye’deki genç yetenekleri uluslararası alanda tanıtmaya devam edeceğiz.”      yorumunda bulundu.

Açılış: ​16 Mayıs Perşembe, 16.00​

​Adres: ​Mühlenstrasse 1, 40213 Düsseldorf​



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