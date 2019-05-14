14.05.2019
'Aykut Enişte' 24 Mayıs’ta vizyonda!
İki ailenin birden damadı olarak çifte “enişte” olacak Aykut Enişte çok güldürecek!
Düğün arefesindeki Aykut Enişte mahallenin sevgilisi..
Tek istediği sıcak bir yuva kurmak olan Aykut Enişte’nin telefon dükkanı, tezgahtaki böreğine kadar soyuluyor.
Bahtsız Aykut Enişte’nin hem dükkanı hem de midesi bomboş kalıyor.
Maceraya start veren hırsızlık olayı, bir anda Aykut’u iki aileye birden enişte yapıyor.
Bir yanda nişanlısı Nurhan (Ege Kökenli), diğer yanda sahte sevgilisi Gülşah (Melis Babadağ)!
Yılın bir numaralı eniştesi Aykut Enişte, yılın en komik ailelerinin arasına düşüyor, sinema salonlarına bahar kahkahası geliyor!
Cem Gelinoğlu’nun senaryosunu yazıp başrollerini Melis Babadağ ve Ege Kökenli’yle paylaştığı Aykut Enişte, 24 Mayıs’ta sinemalarda!
Yönetmen: Onur Bilgetay
Senaryo: Cem Gelinoğlu, Giray Altınok
Oyuncular: Cem Gelinoğlu (Aykut Enişte), Melis Babadağ (Gülşah), Ege Kökenli (Nurhan), Müfit Kayacan (Sadi), Lale Başar (Şule), Ali Erkazan (İhsan), Özlem Çakar (Saniye), Selen Domaç (Dilşah), Ferdi Sancar (Erdal), Mekin Sezer (Mithat), Ecrin Moğultay (Sude), Güven Hokna (Muhteşem Hala)
Görüntü Yönetmeni: Burak Kanbir
Yapımcı: Necati Akpınar
Yapım: BKM
Dağıtım: CJ Entertainment
Tür: Komedi
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