Üvey annesi Maud onu, babasından kalan otelde tıpkı bir hizmetçi gibi çalıştırmaktadır.
Bir süre sonra Maud’un genç sevgilisi, güzelleri güzeli Claire’e aşık olur.
Artık kıskançlık sınırlarını aşan ve üvey kızına tahammülü kalmayan Maud, ondan kurtulmaya karar verir.
Üvey annesi Maud’un baskılarından ve kıskançlığından kurtulmak için kendine çiftlikte bir barınak bulan Claire, burada 7 ‘’prens’’le karşılaşır ve asıl macera başlar.
Başlıca rolleri Lou de Laâge, Isabelle Huppert, Charles Berling ve Damien Bonnard'ın paylaştığı, Aşk-komedi türündeki filmi ünlü Fransız yönetmen Anne Fontaine, Grimm Kardeşler'in dünya çapında bilinen Pamuk Prenses masalını modernize ederek beyaz perdeye uyarladı.
Blanche comme neige / Masumiyetin Dayanılmaz Çekiciliği / Pure as Snow, 17 Mayıs'ta gösterime girdi..
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