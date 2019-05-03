3.05.2019

Doubles vies / Çifte Hayatlar


Çifte Hayatlar, başarılı yayınevi yöneticisi Alain ve ünlü yazar Leonard’ın değişen dünyaya ayak uydurma çabalarını mizahi bir dille anlatıyor.

Leonard son kitabını yeni bitirmiştir. Her alanda olduğu gibi dijitalleşme, yayıncılık dünyasını da etkilemiştir.

Alain ve Leonard bir yandan bu değişimin edebiyat üzerindeki etkilerine, bir yandan da orta yaşın getirdiklerine ayak uydurmaya çalışırken eşleri de farklı bir şekilde bu denkleme dahil olmuşlardır.

Olivier Assayas teknolojinin hayatımızdaki yerini bu kez komediyle sorguluyor.

Juliette Binoche ve Guillaume Canet gibi isimlerin başrollerinde olduğu Çifte Hayatlar, dijitalleşmeyle değişen edebiyat dünyasını ve modern zaman ilişkilerini mizahi ve ironik bir bakışla ele alıyor.


Dünya prömiyerini Venedik Film Festivali’nde yapan film, daha sonra Toronto ve New York film festivallerinde de seyirciyle buluştu.

Personal Shopper filmiyle Cannes’da En İyi Yönetmen ödülünü kazanan ünlü Fransız yönetmen Olivier Assayas’ın son filmi Doubles vies / Çifte Hayatlar, 3 Mayıs’ta gösterime girdi..





Juliette Binoche’dan muhteşem bir performans.
Time Out

Yılın en sürpriz komedisi.
Le Figaro

Tek kelime ile harika!
La Croix




Hiç yorum yok:

Yorum Gönder