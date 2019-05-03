3.05.2019
Doubles vies / Çifte Hayatlar
Leonard son kitabını yeni bitirmiştir. Her alanda olduğu gibi dijitalleşme, yayıncılık dünyasını da etkilemiştir.
Alain ve Leonard bir yandan bu değişimin edebiyat üzerindeki etkilerine, bir yandan da orta yaşın getirdiklerine ayak uydurmaya çalışırken eşleri de farklı bir şekilde bu denkleme dahil olmuşlardır.
Olivier Assayas teknolojinin hayatımızdaki yerini bu kez komediyle sorguluyor.
Juliette Binoche ve Guillaume Canet gibi isimlerin başrollerinde olduğu Çifte Hayatlar, dijitalleşmeyle değişen edebiyat dünyasını ve modern zaman ilişkilerini mizahi ve ironik bir bakışla ele alıyor.
Dünya prömiyerini Venedik Film Festivali’nde yapan film, daha sonra Toronto ve New York film festivallerinde de seyirciyle buluştu.
Personal Shopper filmiyle Cannes’da En İyi Yönetmen ödülünü kazanan ünlü Fransız yönetmen Olivier Assayas’ın son filmi Doubles vies / Çifte Hayatlar, 3 Mayıs’ta gösterime girdi..
Juliette Binoche’dan muhteşem bir performans.
Time Out
Yılın en sürpriz komedisi.
Le Figaro
Tek kelime ile harika!
La Croix
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