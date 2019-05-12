12.05.2019
Dragged Across Concrete / Adaletsiz
Başrollerinde Mel Gibson ve Vince Vaughn'un yer aldığı Dragged Across Concrete, bir zanlıya uyguladıkları şiddetin görüntülerinin medyaya yansıması sonucu açığa alınan iki polisin; Brett Ridgeman ve Anthony Lurasetti'nin hikayesini anlatıyor.
Brett ve Anthony açığa alındıktan sonra parasız kaldıklarında, kendilerini hiç ummadıkları olayların içinde bulacak ve adalet ile suç kavramları yer değiştirecektir.
Dragged Across Concrete / Adaletsiz, 10 Mayıs'ta gösterime girdi..
Yönetmen: S. Craig Zahler
Senaryo: S. Craig Zahler
Oyuncular: Mel Gibson, Vince Vaughn, Don Johnson, Tory Kittles, Michael Jai White, Jennifer Carpenter, Laurie Holden
Yapımcı: Keith Kjarval, Dallas Sonnier, Jack Heller, Tyler Jackson, Sefton Fincham
Görüntü Yönetmeni: Benji Bakshi
Kurgu: Greg D'Auria
Müzik: Jeff Harriott, S. Craig Zahler
Süre: 158 dk
Yapım Yılı: 2018
Ülke: ABD
Filmin mmknmrtb notu: 6 /10
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