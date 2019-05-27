'Godzilla II: Canavarlar Kralı' 31 Mayıs'ta vizyonda!

Godzilla ve Kong: Skull Island/Kong: Kafatası Adası'nın küresel başarısının ardından, bu kez Godzilla’yı popüler kültür tarihinin en bilinen bazı canavarlarıyla karşı karşıya getiren destansı aksiyon macera Godzilla: King of the Monsters / Godzilla II: Canavarlar Kralı'na imza attılar.
Michael Dougherty’nin (“Krampus”) yönettiği filmin başrollerini Oscar adayları Vera Farmiga (“Up in the Air”, “The Conjuring” filmleri), Ken Watanabe (“The Last Samurai”) ve Sally Hawkins (“Blue Jasmine”) paylaşıyor.
Watanabe ve Hawkins “Godzilla”da daha önce canlandıkları rolleri bir kez daha üstleniyorlar.
Filmde yer alan diğer oyuncular ise şöyle: Kyle Chandler (“The Wolf of Wall Street”, “Manchester by the Sea”); sinemaya bu filmle adım atan Millie Bobby Brown (“Stranger Things”); Bradley Whitford (“Get Out”); Thomas Middleditch (HBO yapımı “Silicon Valley”); Charles Dance (HBO yapımı “Game of Thrones”); O’Shea Jackson Jr. (“Straight Outta Compton”); Aisha Hinds (“Star Trek Into Darkness”); ve Altın Küre adayı Zhang Ziyi (“Memoirs of a Geisha”, “Crouching Tiger, Hidden Dragon”).
Yeni hikayede kripto-zooloji kuruluşu Monarch’ın üyeleri ortaya kahramansı bir çaba koyacaktırlar, çünkü aralarında güçlü Godzilla’nın da bulunduğu kudretli canavarlar Mothra, Rodan ve Godzilla’nın baş düşmanı Üç Başlı Kral Ghidorah birbirleriyle mücadeleye girişirler.
Antik çağlara ait —ve sadece birer mit oldukları sanılan— bu süper türlerin hepsi hayata döner dönmez bir üstünlük savaşına girerek insanoğlunun varlığını tehlikeye sokarlar.
Godzilla: Canavarlar Kralı'nın senaryosunu Zach Shields yazdı.
Filmin yapımcılığını Mary Parent, Alex Garcia, Brian Rogers, Thomas Tull ve Jon Jashni; yönetici yapımcılığını Zach Shields, Barry H. Waldman, Dan Lin, Roy Lee, Yoshimitsu Banno ve Kenji Okuhira; ortak yapımcılığını ise Legendary Pictures adına Alexandra Mendes ve Jay Ashenfelter gerçekleştirdi.
Yönetmen Dougherty’nin kamera arkası yaratıcı ekibi şu isimlerden oluşuyor: Görüntü yönetiminde Lawrence Sher (“War Dogs” ve ek çekim görevini üstlendiği “Godzilla”); yapım tasarımında Scott Chambliss (“Guardians of the Galaxy Vol. 2”, “Star Trek Into Darkness”); kurguda Roger Barton (“Pirates of the Caribbean: Dead Men Tell No Tales”, “Transformers” filmleri), Oscar adayı Richard Pearson (“United 93”, “Kong: Skull Island”) ve Bob Ducsay (“Godzilla”, “Star Wars: The Last Jedi”); kostüm tasarımında Louise Mingenbach ( “X-Men” ve “Hangover” filmleri); ve Oscar ödüllü görsel efektler amiri Guillaume Rocheron (“Godzilla”, “Ghost in the Shell”, ve Oscar ödüllü ekibinin bir üyesi olduğu “Life of Pi”).
Warner Bros. Pictures ve Legendary Pictures’ın Toho Co. Ltd işbirliğiyle sunduğu sunduğu Michael Dougherty filmi “Godzilla: Canavarlar Kralı”nın dünya çapında dağıtımı 2D, 3D ve IMAX formatında Warner Bros. Pictures, Japonya’da Toho Co. Ltd. Çin’de ise Legendary East tarafından gerçekleştirilecektir..
Godzilla: King of the Monsters / Godzilla II: Canavarlar Kralı, 31 Mayıs'ta 2D, 3D, IMAX 3D, Türkçe dublaj ve Türkçe altyazı seçenekleriyle sinemalarda!
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