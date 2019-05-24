Let The Right One In / Gir Kanıma ile büyük başarı kazanan yazar John Ajvide Lindqvist.
Üstelik filmin senaryo yazarlarından biri de Holiday / Tatil ile 2018’de 37. İstanbul Film Festivali’ne konuk olan yönetmen Isabella Eklöf.
Şüphelendiği, kendi kadar tuhaf bir adamı takıntı haline getiren Tina adındaki bir sınır polisinin sonunda kendi varlığını bile sorgulayacağı birtakım sırları öğrenişini anlatan Gräns / Sınır, aşk filmi, doğaüstü ve kara film ögelerini zekice harmanlıyor.
*15 yaş ve üzeri izleyici kitlesi içindir. Şiddet, cinsellik ve olumsuz örnek unsurları içerir.
Filmin mmknmrtb notu ::
Doğruluğuna emin olduğunuz kavramlar hususunda kafalarınız karışırken, dünyanın bir nevi asalağı olan 'insan hayvanı'na, trollerin gözünden bakmaya hazır mısınız?.
Evet evet yanlış duymadınız!. Trollerin gözünden!.
İskandinav / Nordik mitolojisinden yararlanan ana öyküsü metaforik bir bakışla da okunabilecek Gräns, güçlünün hükmedici baskısıyla köreltilerek, asimile edilerek unutturulmuş bireylerin gerçek kimliğine, hakiki doğasına kavuşmasının, sınırların çok ötesine taşan coşkusuna; hayatta kalma güdüsüyle hareket etmekten başka seçeneği olmayan varlıkların, yasal ya da töresel kısıtlamalarla zapturapt altına almanın olanaksızlığına ve intikam duygusunun doğallığına ve de evrenselliğine dair, şaşırtıcı, meraklandırıcı öyküsü son derece özgün ve sürükleyici, kesinlikle kayıtsız kalınamayacak 'vahşi romantizm'i ise büyüleyici bir fantastik drama..
Gräns / Sınır / Border
Yönetmen: Ali Abbasi
Oyuncular: Eva Melander, Eero Milonoff, Jörgen Thorsson
Ülke: İsveç, Danimarka
Yapım: Nina Bisgaard, Petra Jönsson, Piodor Gustafsson
Dağıtım: Başka Sinema Dağıtım
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