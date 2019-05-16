Tutuklama kararı olmaksızın siyasi şube başkomiseri tarafından 185 gün boyunca baskı altında siyasi sorgusu yapılır.
Eşiyle görüşme şansını yakaladığında, karşısına çıkarılan baldızı olunca, psikolojik boyuta geçilir.
Hüseyin Karabey’in yönettiği ve Caner Cindoruk, Settar Tanrıöğen, Gizem Soysaldı'nın oynadığı İçerdekiler, 17 Mayıs'ta vizyona giriyor.
İçerdekiler
Yönetmen: Hüseyin Karabey
Senarist: Hüseyin Karabey
Oyuncular: Caner Cindoruk, Settar Tanrıöğen, Gizem Soysaldı.
Görüntü Yönetmeni: Ulaş Zeybek
Kurgu: Sercan Subaşı
Yapım: Asi Film
Ülke: Türkiye
Yıl: 2018
Süre: 115 Dakika
Dil: Türkçe
Filmin mmknmrtb notu ::
Sinemanın unsurlarına dair pek çekiciliği olmayan -daha doğrusu- hiç de sinema ruhu taşımayan 'teatral' bir metni kamerayla kaydetmekten ibaret olan bu filmin tek kayda değer yanı, özellikle Caner Cindoruk'la tepe noktaya yükselen iyi oyunculuklar idi..
5 /10
Hiç yorum yok:
Yorum Gönder