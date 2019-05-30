İki Arşiv Bir Seçki: Ara Güler'in İzinde İstanbul

İstanbul Modern ve Ara Güler Müzesi işbirliğiyle hazırlanan, iki kurumun koleksiyon ve arşivinden ortaya çıkan sergi, kentin 20. yüzyılın ortasından bu yana yaşadığı değişimi ve bu değişimin sonucu ortaya çıkan kolektif belleğin oluşumunda Ara Güler’in (1928-2018) fotoğraflarının rolünü görünür kılmaya çalışıyor.
Kentler, kolektif belleğin şekillendiği ve sürekli güncellendiği alanlardır. Bu güncellemenin her jenerasyonda devam etmesinde fotografik kayıt önemli bir rol oynar. Dolayısıyla, bir kentin kimliğinin oluşumunda fotoğraf ortak belleği etkiler ve şekillendirir. Ara Güler’in fotoğrafları da, İstanbul söz konusu olduğunda kente dair ortak imgelem ve anılarımızın inşasında önemli bir yere sahiptir.
“İki Arşiv, Bir Seçki”, Ara Güler’in kendilerine tekrar tekrar bakmaya davet eden fotoğraflarını arşiv malzemeleriyle bir araya getirerek hem Güler’in üretim pratiğini hem de zihnimizdeki İstanbul bilincinin yaratılmasındaki payını izleyiciye hatırlatmayı hedefliyor.
Ara Güler’in farklı dönemlerde basılmış, her biri imzasını taşıyan çalışmalarını bir araya getiren sergi, İstanbul Modern Fotoğraf Koleksiyonu ve Ara Güler Müzesi arşivindeki çeşitli karanlık oda baskısı, obje ve efemeraya da yer veriyor.
Sergi, kendini foto muhabiri ve foto muhabirlerini de “tarihi makinesiyle yazanlar” olarak tanımlayan Güler’in çalışmaları aracılığıyla fotoğrafçının öznelliği ile fotoğraf arasındaki ilişkiyi düşündürmeyi hedefliyor.
29 Mayıs - 17 Kasım 2019
Küratör: Demet Yıldız
Danışman: Umut Sülün
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