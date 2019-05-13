İstanbul Modern Sinema: İp Dokunur!

|The Red Shoes
İstanbul Modern Sinema, İplikten Çözülenler sergisine paralel, Müge Turan’ın küratörlüğünü üstlendiği bir film programı sunuyor.
Tekstilin sinema perdesindeki tarihi boyunca yolculuğuna bakan programda hem moda endüstrisinin politikasına değinen hem de sinemanın kumaş ve boyayla ilişkisiyle ilgili farklı dönem ve türden filmler hem de film hikâyesinde karakterlerin oluşumunda en önemli etkenlerden biri olan kostüme odaklanan örnekler yer alıyor.
Çek Yeni Dalgası’nın önemli temsilcilerinden Vera Chytilová’nın Papatyalar’ı (Sedmikrásky) sinemanın dokusuyla uğraşan, giysi, renk ve desenleri yapı-bozuma uğratarak kumaş konseptini feminist bir tezgâhtan geçirirken, Makineler (Machines) Hindistan’ın Gucerat bölgesindeki dev bir tekstil fabrikasında geçiyor.
Küresel tekstil endüstrisinin karanlık kalbine yapılan bu yolculukta dinlediğimiz işçiler, çağdaş kölelik hikâyeleri anlatıyor.
|Black Panther
Giysi her daim ideolojiktir. Bu yıl Oscar ödüllerinde “En İyi Kostüm” ödülünü kazanan Afro-fütürist süper-kahraman filmi Black Panther bunun en iyi örneği.
Marvel dünyasına alternatif bir katman ekleyen, “Afrikalı toplumlar geçmişte sömürülmeseydi gelecekte nasıl giyinirlerdi” sorusuna cevap arayan film, hem farklı Afrika kabilelerinin geleneksel kültürlerinden esinlenen hem de onlara süper-kahraman etkisi veren kostümleriyle öne çıkıyor.
Filmin kostüm tasarımcısı Ruth E. Carter, Gana’da dokunmuş kumaşlarla 3D baskı tekniğini harmanlamış.
“İp Dokunur!” programının dikkat çeken filmlerinden bir diğeri de Muhsin Ertuğrul’un son filmi ve Türkiye sinemasının ilk renkli filmi olan Halıcı Kız.
Isparta'dan başlayan bir Anadolu yolculuğu olan 1952 yapımı bu filmde halı dokumasına dair uzun sahneler yer alıyor ve rengi ilk kez keşfeden kamera uzun uzun ipliğe bakıyor.
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