14.05.2019

'It Chapter Two / O Bölüm 2' ilk fragman!


Kötülük, Derry'de tekrar ortaya çıkınca yönetmen Andy Muschietti, Kaybedenler Kulübü'nü her şeyin başladığı yerde tekrar bir araya getiriyor.

Uzun zamandır yolları birbirinden ayrılmış “ezikler klübü”, 27 yılda bir kötülüğün ziyaret ettiği Derry kasabasında yetişkin olarak tekrar bir araya geliyorlar.

Filmin oyuncuları şöyle sıralanıyor: Jessica Chastain (“Zero Dark Thirty,” “Mama”), James McAvoy (“Split,” “Glass”), Bill Hader (HBO’s “Barry,” “The Skeleton Twins”), Isaiah Mustafa ( “Shadowhunters: The Mortal Instruments”), Jay Ryan ( “Mary Kills People”), James Ransone (“The Wire”), Andy Bean (“Allegiant,” Starz’ “Power”).

Muschietti’nin yönettiği, Stephen King’in O romanından uyarlanan filmin senaryosu Gary Dauberman (“IT,” “Annabelle: Creation”)’a ait.




Yapımcılığını Barbara Muschietti, Dan Lin, Roy Lee Marty Ewing’in üstlendiği filmin yönetici yapımcılığı Seth Grahame-Smith ve David Katzenberg üstleniyor.

New Line Cinema, Vertigo Entertainment/Rideback Production bir Andy Muschietti filmi It Chapter Two / O Bölüm 2'yi sunar.

Eylül’de vizyona çıkması planlanan filmin dağıtımı Warner Bros. Pictures. tarafından gerçekleşecek.




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