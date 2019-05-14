'It Chapter Two / O Bölüm 2' ilk fragman!

Uzun zamandır yolları birbirinden ayrılmış “ezikler klübü”, 27 yılda bir kötülüğün ziyaret ettiği Derry kasabasında yetişkin olarak tekrar bir araya geliyorlar.
Filmin oyuncuları şöyle sıralanıyor: Jessica Chastain (“Zero Dark Thirty,” “Mama”), James McAvoy (“Split,” “Glass”), Bill Hader (HBO’s “Barry,” “The Skeleton Twins”), Isaiah Mustafa ( “Shadowhunters: The Mortal Instruments”), Jay Ryan ( “Mary Kills People”), James Ransone (“The Wire”), Andy Bean (“Allegiant,” Starz’ “Power”).
Muschietti’nin yönettiği, Stephen King’in O romanından uyarlanan filmin senaryosu Gary Dauberman (“IT,” “Annabelle: Creation”)’a ait.
Yapımcılığını Barbara Muschietti, Dan Lin, Roy Lee Marty Ewing’in üstlendiği filmin yönetici yapımcılığı Seth Grahame-Smith ve David Katzenberg üstleniyor.
New Line Cinema, Vertigo Entertainment/Rideback Production bir Andy Muschietti filmi It Chapter Two / O Bölüm 2'yi sunar.
Eylül’de vizyona çıkması planlanan filmin dağıtımı Warner Bros. Pictures. tarafından gerçekleşecek.
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