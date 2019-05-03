3.05.2019
'Kim Daha Mutlu?' 17 Mayıs'ta vizyonda!
Başka hayatlarda, internetteki “öykü”lerde mutluluğu arar durur.
BSK yapım imzalı, yönetmen ve senaristliğini Hakan Haksun'un üstlendiği, başrollerini Serenay Aktaş, Ecem Özkaya Üstündağ, Emre Kıvılcım, Hasan Denizyaran ve Ümit Erdim'in paylaştığı Kim Daha Mutlu?; birbirlerinin hayatlarına bakarak ve kendilerinde olmayana göre kendi mutluluk hedeflerini belirlemiş üç genç kadının samimi hikayesini anlatıyor.
Mutluluğun evlilikte olduğuna inanan Bilge, az sonra nikah masasına oturacak kuzeni Şükran’a gıpta etmektedir.
Şükran ise sahip olduklarının değil onda olmayanların sıkıntısını yaşamaktadır.
Her ikisinin gözünde mükemmel bir evliliğe ve aileye sahip Aylin’in ise bambaşka bir derdi vardır.
Kim Daha Mutlu bir düğün ve sonrasında yaşananlarla içiçe geçen hayatların komik, romantik ve bir o kadar da eğlenceli hikayesi.
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