Oscar ödüllü Octavia Spencer, sakin Ohio kasabasında yalnızlığı seven biridir.
Bir gün kasabada yeni olan genç Maggie (Diana Silvers, Glass) Sue Ann’den kendisi ve arkadaşları için içki almasını ister.
Sue Ann, kendisinden küçük olsalar da masum arkadaşlar edinme fırsatını yakalar.
Çocuklara evinin bodrum katında takılarak içkili araba kullanmaktan kaçınmalarını teklif eder.
Ama birkaç başka ev kuralı vardır: Çocuklardan biri ayık kalmak zorunda. Küfretmek yok. Asla üst kata çıkmayın. Ve ona “Ma” deyin.
Ancak Ma’nın konukseverliği takıntıya dönüşmeye başlar.
Bir gençlik rüyası olarak başlayan olay, dehşet verici bir kabusa dönüşür ve Ma’nın evi kasabadaki en iyi mekanken dünyadaki en kötü mekan olur.
Ma’da ayrıca Juliette Lewis (August: Osage County) Maggie’nin annesi, Luke Evans (Beauty and the Beast) kasabadaki bir baba, Missi Pyle (Gone Girl) kız arkadaşı ve McKaley Miller (TV’den Hart of Dixie), Corey Fogelmanis (TV’den Girl Meets World), Gianni Paolo (TV’den Power) ile Dante Brown (Lethal Weapon TV dizisi) Maggie’nin arkadaşları rolünde.
The Help and Get On Up filmlerinin ünlü yönetmeni Tate Taylor ile gişe rekortmeni yapımcı Jason Blum’dan (Get Out, Halloween, The Purge serisi) kendi neslinin en güçlü oyuncularından biri olan Spencer’ın cesur ve beklenmedik performansıyla bir gerilim geliyor.
Ma filmin yazarları Scotty Landes (Comedy Central’dan Workaholics) ve Taylor.
Yapımcılar Blumhouse Productions adına Blum, Taylor ve John Norris (idari yapımcı, Get On Up). İdari yapımcılar Spencer, Couper Samuelson, Jeanette Volturno, ve Robin Fisichella.
Filmin mmknmrtb notu ::
Ergenlik döneminde okul arkadaşları tarafından kendisine yaşatılan ağır bir duygusal travma nedeniyle 'nevrotik' bir ruh hâli içinde yaşayıp giderken -tamamen rastlantısal bir gelişmeyle- o ünlü 'intikam soğuk yenen bir yemektir' sözünü, hem nitelik hem de nicelik bağlamında son derece abartarak hayata geçirmeye karar veren 'saplantılı' bir kadının, masum-zalim demeden bir grup insana dehşetin daniskasını yaşattığı bir korku-gerilim filmi..
Özellikle korku ve gerilim öykülerinin 'bilindik' bir konusunu işleyen; drama ağırlıklı yapısıyla, yine bu ay içinde gösterime giren The Cleaning Lady'yi hatırlatan, onun kadar başarılı görünmese dahi, son zamanlarda yükseldiğine sevinerek tanıklık ettiğimiz 'korku sineması' kalitesinde 'geri adım' etkisi yaratmayan Ma; türünün müsaitliğine rağmen fazla mantık hatasına düşmeden öyküsünü anlatan, gençlerden Diana Silvers'ın, yaşlılardan Octavia Spencer'ın performansları başta olmak üzere iyi oyunculuklarla da güç kazanan bir film..
İtilen, kakılan, alay edilen hatta bazen varlığı dahi fark edilmeyen bir gençlik döneminin ardından, sadece çevresinin etkisiyle değil, bizzat kendisinin de seçimiyle yalnızlığa mahkum bir yaşantı sürdüren kahramanımız Ma; mağdurdan zalimliğe evrilmenin sanıldığı kadar zor olmadığının 'ibretlik' bir örneği olarak karşımızdadır..
Ma
Yönetmen: Tate Taylor
Yazar: Scotty Landes, Tate Taylor
Oyuncular: Octavia Spencer, Juliette Lewis, Diana Silvers, Luke Evans, McKaley Miller, Missi Pyle, Corey Fogelmanis, Gianni Paolo, Dante Brown
Yapımcılar: Jason Blum, Tate Taylor, John Norris
İdari Yapımcılar: Octavia Spencer, Couper Samuelson, Jeanette Volturno, Robin Fisichella
6 /10
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