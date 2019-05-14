14.05.2019
Merlyn'den yeni single: Dön Deme
Böylelikle Türkiye’de ana akım Rock müzik anlayışının geçtiğimiz on yılda yaşadığı bozulmayı önleyip eski tadını kazandırmaya yönelik mücadeleleri ile müzik severler tarafından büyük destek görüyorlar.
Grup üyeleri, 2017 yılında çıkardıkları Ayağa Kalk isimli albümlerini ‘uzun yolculuklarının ilk durağı’ olarak tanımlamış, hız kesmeden yeni şarkıları ve ikinci durakları olacak çalışmaları için kolları sıvamışlardı.
Bugün grup karşımıza gerçek Rock sound’unu özleyenler için, tadını damaklarda bırakan teklisi Dön Deme ile çıkıyor.
“Çıktığımız Merdivenin Basamaklarını Kendimiz Döşüyoruz”
Ürettikleri eserleri başka insanlarla paylaşmanın tadının bambaşka olduğunu ifade eden grup, Dön Deme'nin oluşum macerası için de geriye dönüp baktıklarında, kendilerindeki gelişimi görmelerini sağlayan ve her zaman daha iyisi için kendileri ile yarıştıkları bir süreç olduğunu ifade ettiler.
Grup üyeleri, Ozan Öner’in müzik prodüktörlüğünde ve Pür Müzik’te kaydedilen ve GRGDN Müzik etiketiyle yayınlanacak Dön Deme teklisi için, ‘Demir dövercesine fikirlerimizi çarpıştırdık ve artık hikayemizi dinleyicilerimiz ile birlikte, aynı enerji içinde paylaşmak için gün sayıyoruz.’ dediler ve yeni single’ı 10 Mayıs’ta müzikseverlerle buluşturdular.
Konser 23 Mayıs’ta Peyote Taksim’de!
Dön Deme, GRGDN Müzik etiketiyle tüm dijital platformlarda!
Apple Music: https://apple.co/2JvRt6c
Spotify: https://spoti.fi/2VdaeNW
Fizy: https://fizy.in/ypyrZ
Muud: https://www.muud.com.tr/sa/686634
Deezer: https://bit.ly/2JvFHsH
Youtube: https://youtu.be/YLdlx2DDXoE
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