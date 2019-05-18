Saul'un Oğlu ile son yılların en çok konuşulan sinema olaylarından birine imza atan László Nemes, yeni filmi Gün Batımı'nda bu defa izleyiciyi I. Dünya Savaşı’nın hemen öncesinde Budapeşte’ye götürüyor.
Irisz Leiter adlı genç bir kadın, eskiden kendi ailesine ait olan parıltılı bir şapka dükkanına gelerek iş ister.
Şehrin sosyetesini ağırlayacağı önemli bir organizasyona hazırlanan dükkanın esrarengiz yeni sahibi Brill, kadını başından savmaya çalışır.
Fakat kayıp geçmişinin izinde olan Irisz’in dönüşüyle ortaya çıkan Leiter ailesinin sırları, tüm şehri sarsacaktır.
Arka planda tarihin en büyük yıkımına yaklaşan insanlığın gün batımını gözler önüne seren film, dünya prömiyerini yaptığı ve Altın Aslan için yarıştığı Venedik Film Festivali’nde FIPRESCI Ödülü’ne layık görüldü.
Napszállta / Gün Batımı / Sunset, 17 Mayıs'ta gösterime girdi..
Yönetmen: László Nemes
Senaryo: László Nemes, Clara Royer, Matthieu Taponier
Oyuncular: Juli Jakab, Vlad Ivanov, Marcin Czarnik
Yapımcı: Gábor Sipos, Gábor Rajna
Görüntü Yönetmeni: Mátyás Erdély
Kurgu: Matthieu Taponier
Müzik: László Melis
Yapım Yılı: 2018
Ülke: Macaristan, Fransa
Süre: 142 dk.
Filmin mmknmrtb notu: 6 /10
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