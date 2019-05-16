Okul Tıraşı'nın çekimleri tamamlandı!

Cennetten Kovulmak ile 50. Antalya Altın Portakal Film Festivali En İyi Film, En İyi Yardımcı Kadın Oyuncu ve Jüri Özel ödülleri de dahil olmak üzere festivallerden birçok ödül kazanan Ferit Karahan, yeni filmi Okul Tıraşı'nın çekimlerini tamamladı!
Ödüllü yönetmen Ferit Karahan’ın, yönetmenliğini üstlendiği ikinci uzun metraj filmi Okul Tıraşı, henüz yapım aşamasında Eurimages, T.C. Kültür ve Turizm Bakanlığı ve Romanya CNC’den yapım desteği aldı.
Film, aynı zamanda T.C. Kültür ve Turizm Bakanlığı’ndan araştırma geliştirme desteği ve Antalya Film Forum’dan Pitching Ödülü de almaya hak kazandı.
Yapımcılığını Kanat Doğramacı’nın üstlendiği, Asteros Film yapımı Okul Tıraşı filminin çekimleri, 2019’un ilk aylarında Van’ın Bahçesaray ilçesinde gerçekleşti.
|Ferit Karahan
Çekimlerin ardından kurgu aşamasına geçen Okul Tıraşı'nın editörlüğünü; Ashgar Farhadi’nin Oscar ödüllü filmleri “Bir Ayrılık” ve “Satıcı”nın yanı sıra Bahman Ghobadi, Ida Panahandeh gibi ünlü yönetmenlerin filmlerinin de editörü Hayedeh Safiyari üstleniyor.
Okul Tıraşı, baskı ve disiplinin yoğun olduğu bir yatılı okulda hastalanan arkadaşını doktora götürmeye çalışan; fakat okulun bürokrasisini, idarenin vurdumduymazlığını ve zor coğrafi koşulları aşmak zorunda olan Yusuf’un hikâyesi..
Ferit Karahan’ın, senaryosunu Gülistan Acet ile birlikte kaleme aldığı film, yönetmenin kendi hayatından da izler taşıyor.
Başrollerini çocuk oyuncu Samet Yıldız ile birlikte Ekin Koç, Mahir İpek, Cansu Fırıncı ve Melih Selçuk’un paylaştığı filmin oyuncu kadrosunda yer alan diğer çocuk oyuncular ise, bölgenin yerel halkından seçildi.
Filmin görüntü yönetmenliğini Türksoy Gölebeyi üstleniyor.
Asteros Film yapımı Okul Tıraşı, tüm dünyada festival yolculuğuna başlamaya hazırlanıyor.
Hiç yorum yok:
Yorum Gönder