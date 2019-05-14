'Örümcek-Adam: Evden Uzakta' 5 Temmuz'da vizyonda!

Avengers: Endgame’de olanlardan sonra, Örümcek-Adam, artık çok farklı olan dünyadaki yeni tehditlere karşı gelmek zorundadır.
Spider-Man: Far From Home / Örümcek-Adam: Evden Uzakta, 5 Temmuz’da 2D, 3D, Imax 3D, Türkçe altyazı ve Türkçe dublaj seçenekleriyle sinemalarda!
Yönetmen: Jon Watts
Yazar: Chris McKenna & Erik Sommers
Uyarlanan MARVEL Comic Book yazarları: Stan Lee ve Steve Ditko
Oyuncular: Tom Holland, Samuel L. Jackson, Zendaya, Cobie Smulders, Jon Favreau, JB Smoove, Jacob Batalon, Martin Starr, Marisa Tomei ve Jake Gyllenhaal
Yapımcılar: Kevin Feige, Amy Pascal
Yönetici Yapımcılar: Louis D’Esposito, Victoria Alonso, Thomas M. Hammel, Eric Hauserman Carroll, Rachel O’Connor, Stan Lee, Avi Arad, Matt Tolmach
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