'Pokemon Dedektif Pikachu' 10 Mayıs'ta vizyonda!

İlk canlı aksiyon Pokemon macerası, Pokemon Dedektif Pikachu'da Dedektif Pikachu rolünde Ryan Reynolds var ve çok sevilen, dünyanın en popüler, birçok nesle hitap eden eğlence ürünleri ve tüm zamanların en başarılı sosyal medya franchise'ına sahip Pokemon markasından uyarlandı.
Dünyanın dört bir yanındaki hayranları artık Pikachu'yu daha önce hiç olmadığı gibi beyaz perdede tecrübe edebilir, çünkü Dedektif Pikachu, hiçbir Pokemon'a benzemiyor.
Filmde aynı zamanda kendi benzersiz yeteneklerine ve kişiliklerine sahip Pokemon karakterleri de yer alıyor.
Hikâye başarılı dedektif Harry Goodman'ın gizemli bir şekilde ortadan kaybolmasıyla başlıyor.
Bu da 21 yaşındaki oğlu Tim'i ne olduğunu öğrenmek üzere harekete geçiriyor.
Soruşturmaya Harry'nin eski Pokemon ortağı Dedektif Pikachu yardım ediyor: Son derece komik, kendi içinde bir bulmaca olan sevimli bir dedektif.
Tim'in, Pikachu'yla konuşabilen tek insan olması sebebiyle birlikte çalışmak için biçilmiş kaftan olduklarını anlayan ikili, bu karmaşık gizemi çözmek için heyecan dolu bir maceraya çıkmak üzere güçlerini birleştiriyor.
Birlikte Ryme City'nin -insanların ve Pokemon'ların hiper realistik bir canlı aksiyon dünyasında birlikte yaşadığı modern bir metropol- neon ışıklı caddelerinde birlikte ipucu kovalayan ikili, birçok Pokemon karakteriyle karşı karşıya geliyor ve birlikte huzur içinde yaşayanların huzurunu yok edecek ve tüm Pokemon evrenini tehdit eden, şoke edici bir planı ortaya çıkarıyor.
Pokémon Detective Pikachu / Pokemon Dedektif Pikachu'da rol alan diğer oyuncular şöyle: Justice Smith (Jurassic World: Fallen Kingdom) Tim rolünde, Kathryn Newton (Lady Bird, Big Little Lies dizisi) ilk büyük haberinin peşinden koşan deneyimsiz muhabir Lucy rolünde, Suki Waterhouse (Insurgent), Omar Chaparro (Overboard), Chris Geere (Modern Family) Oscar'a aday gösterilen Ken Watanabe (Godzilla, The Last Samurai) ve Bill Nighy (Harry Potter and the Deathly Hallows: Part 1).
Filmin yönetmeni Rob Letterman (Goosebumps, Monsters vs. Aliens), hikâyeyi yazan Dan Hernandez, Benji Samit ve Nicole Perlman, senaryo Dan Hernandez, Benji Samit, Rob Letterman ve Derek Connolly, The Pokemon Company and Creatures Inc. tarafından çıkarılan Great Detective Pikachu oyunundan uyarlanmıştır.
Filmin yapımcıları Legendary Pictures'tan Mary Parent ve Cale Boyter, The Pokemon Company'den Hidenaga Katakami ve Don McGowan.
Başyapımcılar; Joe Caracciolo Jr., Ali Mendez, Tsunekazu Ishihara, Kenji Okubo, Toshio Miyahara, Hiro Matsuoka ve Keiji Ota.
Letterman'ın yaratıcı yapım ekibinde yer alan kişiler ise şöyle: İki kez Oscar'a aday gösterilen görüntü yönetmeni John Mathieson (The Phantom of the Opera, Gladiator) yapım tasarımcı Nigel Phelps (Pirates of the Caribbean: Dead Men Tell No Lies) kurgucular Mark Sanger (Gravity’yle Oscar ödülü kazandı) ve James Thomas (Muppets Most Wanted) ve kostüm tasarımcı Suzie Harman (Rock'n'Rolla).
Müzikler Henry Jackman'a (Jumanji: Welcome to the Jungle) ait.
Görsel efektler Moving Picture Company (Wonder Woman) ve Framestone (Guardians of the Galaxy Vol. 2) tarafından yapılıyor.
1996'da piyasaya çıkan ve çok tutan Pokemon markası, dünya çapında sattığı 300 milyon oyunla artık bilgisayar oyunlarında da büyük hayran kitlesine sahip.
Takas kartı oyunları 11 dilde mevcut ve toplamda 23,6 milyar kart satın alınmış, 21'inci sezonundaki anime televizyon dizisi 160'ı aşkın ülkede yayınlanıyor ve 20'yi aşkın animasyon filmin yanı sıra kitapları, manga çizgi romanları, müzikleri, oyuncakları, marka ürünleri, ve aralarında 850 milyon kez indirilen ve her yaştan hayranın keyif alarak oynadığı son derece popüler Pokemon GO'nun da olduğu uygulamaları mevcut.
Warner Bros. Pictures ve Legendary Pictures'tan, Toho Co Ltd. iş birliğiyle bir Legendary Pictures yapımı, bir Rob Letterman filmi, Pokemon Dedektif Pikachu.
Filmin dağıtımı Japonya ve Çin dışında Warner Bros. Pictures tarafından yapılacak.
Japonya'daki dağıtımı Toho Company Ltd, Çin'dekini de Legendary East yapacak..
Pokémon Detective Pikachu / Pokemon Dedektif Pikachu, 10 Mayıs'ta 2D, 3D, Türkçe dublaj ve Türkçe altyazılı seçenekleriyle sinemalarda!.
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