'Pss Pss' Dört Gösteriyle İstanbul'da!

İstanbul Tiyatro Festivali’nde her gösterisi ayakta alkışlanan Compagnia Baccalà’nın Pss Pss’ı, İKSV özel etkinlikleri kapsamında yeniden İstanbul’a geliyor.
Bugüne kadar 50 ülkede 700’ü aşkın performans gerçekleştiren topluluğun başarı hanesinde, Cirque du Soleil Ödülü de dahil olmak üzere dünyanın dört bir yanında aldıkları pek çok ödül var.
Son derece sıcak, samimi ve üretken bir ikili olan Camilla Pessi ve Simone Fassari’nin kurduğu Compagnia Baccalà’nın Pss Pss’ı, baştan sona zekice kurgulanmış mizah anlayışı ve ustalıklı olduğu kadar yalın ve dolaysız fiziksel anlatımıyla hem çok farklı, hem de çok tanıdık bir dünyaya ait.
Sahnede iki karakter, iki çağdaş clown, soluksuz izleyeceğiniz bir mutluluk tünelinde size eşlik etmek için bekliyor.
Pss Pss, 28 Eylül Cumartesi saat 20.00 ve 29 Eylül Pazar saat 15.00’te Caddebostan Kültür Merkezi; 30 Eylül Pazartesi ve 1 Ekim Salı saat 20.00’de Hisar Okulları Kültür Merkezi’nde Kadıköy Belediyesi ve Hisar Okulları Kültür Merkezi’nin işbirliğiyle seyirciyle buluşacak.
Pss Pss Gösterisinin Biletleri Nerede, Ne Kadar?
Caddebostan Kültür Merkezi ve Hisar Okulları Kültür Merkezi’nde gerçekleştirilecek gösterimler için biletler 16 Mayıs Perşembe günü saat 10.30’dan itibaren Biletix satış noktaları ve ana gişe IKSV’den (10.00-18.00 saatleri arasında, pazar hariç) satın alınabilir.
Siyah ve Beyaz Lale Kart üyeleri 14 Mayıs, Kırmızı, Turuncu ve Sarı Lale Kart üyeleri 15 Mayıs tarihlerinde biletlerini öncelikli ve indirimli olarak alabilir.
28 Eylül Cumartesi ve 29 Eylül Pazar Caddebostan Kültür Merkezi’nde gerçekleştirilecek gösterilerin biletleri 75 TL ve 50 TL (öğrenci); 30 Eylül Pazartesi ve 1 Ekim Salı Hisar Okulları Kültür Merkezi’nde gerçekleştirilecek gösterilerin biletleri ise 100 TL ve 80 TL (öğrenci) üzerinden satışa sunulacaktır.
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