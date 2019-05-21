Sanatorium: Fragments of a Hologram Rose

1977’de, William Gibson tarafından yazılan “Fragments of a Hologram Rose” adlı kısa öykü, farklı milliyetlerdeki sekiz sanatçıyı bir araya getiren bu serginin başlangıç noktasıdır.
Ünlü siberpunk romanı Neuromancer’ın yazarı ve siber uzay teriminin yaratıcısı William Gibson’a, şiirsel sanrıların iletişim ağlarına bulaştığı bu yerinden edilmiş öyküye kişisel bir bakış açısı taşıyan sergimizde kısa öyküsünün başlığını kullanmamıza izin verdiği için teşekkür ederiz.
Bu kısa öyküde; görüntüler ve kaleydoskopik parçalardan oluşan politik ve anlatısal bozukluklar –hepsi gerçeğin taklitle karıştığı genel bir rahatsızlığa katılarak– üst üste konur.
Sergi, William Gibson’ın edebiyatına analoji yaparak, bizi küreselleşmiş enformasyon dünyasının bir yeniden okumasının içine sokan güncel sanat eserlerini birbirine bağlar.
Türk, Fransız, Japon ve Kuzey Amerikalı sanatçılar kendilerini; görüntüler, iletişimler ve öykülerin sürekli olarak iç içe geçtiği bir makineler dünyasının karşısında konumlandırarak gerçekliği kavrayışımızı değiştiriyorlar.
Metnin karmaşıklığıyla ve Brion Gysin ile William Burroughs tarafından altmışlarda denenen yaratıcı “cut-up” (kes yapıştır) sürecine çok yakın çarpıcı anlatısal parçalarıyla serbestçe etkileşim içinde bulunuyorlar.
Sergilenen işler hem anlatısal hem de görsel: metnin bazen görüntülerle yarıştığı bir tür anlatıyı yeniden ifade etmek için yan yana geliştiren edebi parçaları inceliyorlar.
Bu sergi, sadece kültürümüz ya da toplumumuzu değil, aynı zamanda kuşkusuz bir “Gibsonvari” mekânın parçası olan şimdimizle de eleştirel ilişkileri yansıtan ayrışık işlerin aktardığı belli bir enerjiyi belgeliyor.
Fragments of a Hologram Rose
24.05.2019 - 29.06.2019
Küratörler | Curators: Ludovic Bernhardt & Luz Blanco (Global)*Z
Sanatçılar | Artists: Chim↑Pom, Cari Gonzalez-Casanova, Erol Eskici, Luz Blanco, Sergen Şehi̇toğlu, Berkay Tuncay, Eric Arlix, Ludovic Bernhardt
Kemankeş Mahallesi Mumhane Caddesi No:67 / A Karaköy - İstanbul
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