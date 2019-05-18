18.05.2019
Yapı Kredi Kültür Sanat: Turhan Selçuk Retrospektifi
Türk karikatür sanatının modernleşme dönemi öncülerinden Turhan Selçuk’un yapıtlarını geçmişten günümüze bütün dönemleriyle gösteren sergi, 17 Mayıs-9 Ağustos tarihleri arasında Yapı Kredi Kültür Sanat binasında gezilebilir.
17 Mayıs - 9 Ağustos tarihleri arasında Yapı Kredi Kültür Sanat’ın Galeri katında ziyaret edilebilecek olan “Turhan Selçuk Retrospektifi” sergisi, 1940’larda başlayıp 2000’li yıllara dek Selçuk’un yetmiş yıllık sanat yaşamının bütün dönemlerinden en seçkin çizgileri bir araya getiriyor.
Odağında Turhan Selçuk’un “Halkını seven her dürüst ve namuslu kişide az çok Abdülcanbaz’lık vardır” diye tanımladığı ünlü tiplemesi Abdülcanbaz’ın yer aldığı sergide ayrıca 400 civarında orijinal eser, karikatür ve mizah dergileri, Abdülcanbaz kitapları ve afişleri, kendi yaptığı satranç takımı ve Nasrettin Hoca hatıra parası, posta pulu, Abdülcanbaz resimli sigara tabakası, kapak resimlerini çizdiği kitaplar, çeşitli portre fotoğrafları ve gazete kupürleri gibi birbirinden ilginç koleksiyon parçaları yer alıyor.
Kardeşi İlhan Selçuk’un “Turhan’da zaman korkusu kalmadı... Zaman, artık Turhan’a çalışıyor” dediği Turhan Selçuk, çizgiyi sadeleştiren, mizahı derinleştiren, siyasal-toplumsal eleştiriyi evrensel-bilimsel bir düşünceyle birleştiren “Türkiye’nin ruhu”na nüfuz etmiş büyük bir sanatçıydı.
Yaşar Kemal’in “Turhan Selçuk yüzyılımızın olağanüstü bir macerasıdır” sözünü göz önüne çıkaran, yaşadığımız günleri tarihle yüzleştiren bir sergi “Turhan Selçuk Retrospektifi”.
Sergi: Turhan Selçuk Retrospektifi
Tarih: 17 Mayıs - 9 Ağustos 2019
Adres: Yapı Kredi Kültür Sanat
İstiklal Cad. No:161
34433 Beyoğlu – İstanbul
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